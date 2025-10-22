El vaporizador que contiene drogas duras que hizo que Jonathan Frizzy fuera a la cárcel resulta que puede hacerte desmayarte en 3 segundos

Jacarta – La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional se prepara para tomar medidas importantes luego del hallazgo de la sustancia anestésica etomidato, un anestésico comúnmente utilizado en los quirófanos, ahora encontrado en vapear circula ilegalmente en Indonesia.

Lea también: 221.000 millones de IDR en activos de traficantes de drogas barridos a través de TPPU, policía: el objetivo es claro, empobrecer a los traficantes y mensajeros



Para no quedarse al margen, la Policía Nacional celebrará próximamente una reunión con el Ministerio de Sanidad (Kemenkes) para discutir este nuevo fenómeno. Así lo reveló el director de Crimen Drogas Bareskrim Polri, general de brigada de policía Eko Hadi Santoso.

«Es un método nuevo, son inteligentes. Las personas que consumen drogas son atrapadas, ahora usan esto. Los usuarios no son atrapados. Pero pronto estaremos simultáneamente con el Ministerio de Salud para discutir esto», dijo, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: ¡38.000 casos de drogas de enero a octubre desmantelados! 51.000 personas arrestadas y la confiscación total alcanza las 197 toneladas





Kabareskrim (centro) dirige la rueda de prensa sobre drogas

Esta rápida medida se tomó tras la dura política del gobierno de Singapur de tratar el uso de beretomidato vape como un delito relacionado con las drogas. El país incluso ha endurecido las regulaciones y la supervisión de los vaporizadores mal utilizados.

Lea también: La Vape Association solicita que los diseños de empaquetado sencillo reciban la opinión de la comunidad en general



Eko explicó que el etomidato es un anestésico intravenoso no barbitúrico que deja al paciente inconsciente durante la cirugía. Sin embargo, cuando se pone en líquido para vapear, los efectos pueden ser muy peligrosos.

“El efecto puede ser la pérdida del conocimiento, incluso débil tres segundos. «También hay convulsiones, dependiendo del estado del cuerpo del usuario», dijo.

La Policía Nacional considera que el uso indebido de etomidato en el vapeo es una nueva forma de modificación química que está siendo explotada por partes irresponsables para obtener enormes ganancias.

«El etomidato no es malo si se utiliza según las normas médicas. Pero una vez que se utiliza incorrectamente, se vuelve extremadamente peligroso», afirmó Eko.

Debido a que el etomidato aún no figura en la lista de narcóticos o sustancias psicotrópicas, la Policía Nacional junto con el Ministerio de Salud, BNN y BPOM formularán nuevas medidas legales y reglamentarias para que el abuso de esta sustancia pueda abordarse de inmediato con firmeza.

«Daremos insumos y datos al Ministerio de Salud para que el etomidato pueda ser incluido inmediatamente en el anexo de estupefacientes o psicotrópicos», dijo.

La Policía Nacional asegura que seguirá vigilando la circulación de los vaporizadores sospechosos de contener sustancias peligrosas y recuerda al público que no se deje tentar por la tendencia del vapeo, que en realidad puede poner en peligro vidas.

En cuanto al caso del vapeo que contiene drogas duras Etomida como este artista recientemente atrapado Jonathan Frizzy alias Ijonk. Fue nombrado sospechoso por la policía de la ciudad del aeropuerto de Soekarno-Hatta (Soetta) en el caso de utilizar vape que contenía drogas duras en forma de etomidato.