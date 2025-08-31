El valor sentimental podría llevar a Renate Reinsve y Stellan Skarsgård a los Oscar

Será difícil para la academia resistir «Valor sentimental. «

Después de terminar como subcampeón de la Palma D’O OR en el Festival de Cine de Cannes de este año y ahora, hacer un debut en silencio en silencio en silencio en Telluride, el drama noruego de Joachim Trier «Sentimental Value» se configura como un jugador formidable en la carrera internacional de Oscar de este año, y con el potencial adicional para crack en todas las categorías principales que incluyen las mejores imágenes.

Una exploración tierna pero indiferente del trauma generacional, el legado creativo y la herencia emocional, el «valor sentimental» del regreso de Neon Marks Trier después de su triunfo nominado al Oscar «la peor persona del mundo» (2021), que le dio una nominación original al guión. Coescrito una vez más con el colaborador ESKIL VOGT, el último proyecto del autor noruega lo reúne con Renate Reinsve, la estrella de «la peor persona del mundo», y presenta un conjunto de energía eléctrica que incluye a Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lillaaas y la indelible Stellan SkarsgårdPosiblemente todas las jugadas para actuar.

Con Neon mirando un impulso completo de los premios, el enfoque estará directamente en Reinsve y Skarsgård, cuyos giros críticamente elogiados como un dúo de padre e hija torcido podría convertirlos en el primer nominado de actuación de Oscar para las actuaciones de hablado noruega, un hito histórico amide el empujón cada vez más global de la academia.

Reinsve, quien obtuvo una nominación al BAFTA y aclamó por su trabajo como Julie en «la peor persona del mundo», ofrece lo que muchos ya llaman su mejor actuación hasta el momento. Como Nora Borg, una actriz de escenario y televisión de unos 30 años que regresa a la casa de Oslo de la familia después de la muerte de su madre, reinsve traza un terreno rico y emocional, uno marcado por el dolor de parcias, recalibración personal y una reconciliación vacilante con su padre. Incluso la directora del festival de Telluride, Julie Huntsinger Variedad Ese reinsve fue en la lista para recibir uno de los tributos altamente al altamente los hechos del festival: “Ella fácilmente podría haber tenido [a tribute] de nosotros este año, y ella lo hará [eventually]. Ella es extraordinaria «.

En el brunch del patrón el viernes antes de que el festival comenzara oficialmente, Variedad Los comentarios de Huntsinger compartidos sobre su consideración para un homenaje con Reinsve. Sorprendido por las noticias, y después de que un representante de neón lo explicara más, Reinsve, de 39 años, se movió visiblemente y comenzó a romperse. «Nunca he visto a nadie ponerse tan emocionado por casi recibir un premio antes», bromeó el representante de neón.

Experimentando el encanto de Reinsve en persona, puede un rasgo de venta innegable y clave del drama familiar. Y aunque la actuación es sutil en la entrega, ofrece una recompensa imponente, que se puede comparar con nominados al Oscar anteriores como Charlotte Rampling en «45 años» y Penélope Cruz en «Madres paralelas». Lo que podría haber sido un papel tranquilo e internalizado se convierte, en manos de Reinsve, en un retrato fascinante de una mujer que calcula con la identidad.

Si considera un noman a la mejor actriz, Reinsve no solo haría historia para una actuación en el idioma noruego, sino que se uniría a las filas de un número creciente de contendientes que no son ingleses que ingresan recientemente en la categoría. El año pasado, la Academia honró a dos en la categoría con Karla Sofía Gascón («Emilia Pérez», en español) y Fernanda Torres («Todavía estoy aquí», en portugués), lo que indica un cambio en la apertura de los votantes a los giros de los principales giros internacionales.

Luego está Stellan Skarsgård, considerado durante mucho tiempo como uno de los actores de personajes más confiables del cine internacional, de su trabajo con Lars Von Trier. En «Valor sentimental», interpreta a Gustav Borg. Un director de cine retirado, una vez celebrado, luchando contra la obsolescencia, el arrepentimiento y el mismo legado de el que Nora no quiere parte.

En un turno de carrera profesional que recuerda a los ganadores de actores de apoyo como James Coburn («Afflicción»), JK Simmons («Whiplash») y Alan Arkin («Little Miss Sunshine»), el ingenio melancólico de Skarsgård y la vulnerabilidad cruda podrían tocar fácilmente un acorde con los votantes de la academia. La actuación es rica en metatext, un comentario sobre los cineastas mayores, la carga del legado artístico y la idea misma del cine como herencia, un tema que la academia ha adoptado históricamente. Piense en los ganadores de la Mejor Película como «The Artist» (2011) y «Birdman» (2014) y nominados como «The Fabelmans» (2022), «La La Land» (2016) y «Once Upon a Time in … Hollywood» (2019), todas las películas que se centran en MoviMaking y encontraron favoritos con los votantes.

No olvidemos … después de la victoria histórica del año pasado de Zoe Saldaña, el primer Oscar en funciones para una actuación secundaria en un nominado a la función internacional («Emilia Pérez» reppiendo a Francia), ahora hay un precedente para que Skarsgård monte una ola similar.

Valor sentimental, (también conocido como valor de afecto), desde la izquierda: Stellan Skarsgard, Elle Fanning

Cortesía de Everett Collection

Entre los turnos más tranquilos de la película, pero la mayoría de los turnos, se encuentra la actuación de Elle Fanning como Rachel, una famosa actriz estadounidense protagonizada por la última película de Gustav. Fanning, un joven artista, admirado durante mucho tiempo por su precisión e inteligencia emocional en la pantalla, aporta un dolor tranquilo y una moderación en capas al papel. Habiendo coqueteado con el reconocimiento del Oscar durante más de una década, desde su brote en «Somewhere» de Sofía Coppola hasta su reciente trabajo en «A Complete Desconocido» de James Mangold, una vez más demuestra que es uno de los actores más constantemente convincentes de su generación. Y con la categoría de actriz de reparto conocida por honrar a múltiples artistas de la misma película, no sería prudente contar el IBSDotter Lilleaas de Inga Ibs, quien interpreta a la hermana de Nora y ofrece un impacto lloroso y resonante en las escenas finales de la película.

«Valor sentimental» se estrenó en la competencia en Cannes, donde llegó como el subcampeón del Gran Premio de Jafar Panahi «Fue solo un accidente». La cálida recepción de la película se hizo eco en Telluride, donde Trier, Reinsve y Skarsgård participaron en preguntas y respuestas posteriores a la selección, recibiendo ovaciones permanentes de audiencias y miembros de la academia que asistieron.

Con Neon posicionando la película como la presentación oficial del Oscar de Noruega para el largometraje internacional y un jugador de campaña más amplio, el «valor sentimental» podría ser la película de idioma no inglés más nominada este año. Dado el pedigrí de la película. Y la forma en que aprovecha el punto óptimo de la academia para las narrativas personales de la vida de la vida de arte, no se sorprenda si Trier y Vogt una vez más se encuentran en la alineación original de guiones (y compitiendo por su primer trofeo).

Si bien sigue siendo temprano en la temporada, las señales han sido claras desde su debut en mayo: «Valor sentimental» no es una pieza de cámara europea tranquila. Sus actuaciones centrales luminosas, junto con el equipo creativo de pedigrí y los temas resonantes, podrían crear un contendiente viable no solo en la característica internacional sino en todas las categorías.

Tal vez Fanning estaba justo en Cannes cuando lo declaró: «Joachim Trier Summer».