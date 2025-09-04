El valor paso de Golkar Prabowo Redaming Chaos después de la demostración de justicia y firme

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta (Waketum) GolkarIdrus Marham reveló las instrucciones del presidente general, Bahlil Lahadalia relacionada con los pasos del presidente Prabowo Subianto para reducir la acción del caos después de la manifestación hace algún tiempo.

Bahlil, dijo Idrus, elogió los pasos de Prabowo que eran muy firmes y a favor de la verdad.



Golkar reuniéndose con el presidente Prabowo

«El presidente del Partido de Golkar, Bung Bahlil en su dirección elogió los pasos del presidente Prabowo Subianto para reducir la escalada de los actos de demostración que en los últimos días se habían extendido a una serie de regiones y condujeron al caos. Los pasos del presidente muestran firmeza y alineaciones en la verdad.

Consideró que la actitud del presidente Prabowo debe ser apreciada porque prioriza la unidad nacional y los intereses nacionales.

«Lo que hizo el presidente Prabowo fue la forma correcta. No solo era firme, sino también justo y prestando atención a las aspiraciones gente.

Desde el comienzo, eligió presidente, Prabowo recordó que este país debe ser protegido y atendido juntos, somos una gran casa llamada Indonesia «, dijo.

No solo eso, Idrus evaluó que el gobierno de Prabowo defiende la libertad de opinión al invitar figuras religiosas en Hambalang, Bogor, Java Occidental hace algún tiempo.

La actitud del presidente Prabowo se considera una prueba de que el estado está presente no solo con un enfoque de seguridad, sino también a través del diálogo con todos los elementos de la nación, respetando y prestando atención a las aspiraciones de las personas que se desarrollan objetivamente.

«Abrazó figuras religiosas, políticas, campus y comunitarias. Esto indica liderazgo que prioriza la deliberación. Entonces, lo que hace el presidente no es solo extinguir el fuego, sino que también enfría la atmósfera, además de poner el valor de la unión en la observación de un mejor futuro indonesio», dijo.

Añadió Idrus, la medida de Prabowo para ordenar a la policía nacional que procesara el aparato de culpabilidad fue un reflejo del coraje para defender la ley indiscriminadamente.



Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

«Esto es lo que necesitamos, un líder justo. Si las personas están equivocadas, procesadas. Si las autoridades están equivocadas, también debe procesarse. No hay ley.

Sin embargo, Idrus recordó que las manifestaciones deberían ser un canal saludable para la democracia, no un lugar de disturbios.

«Los críticos pueden ser, las aspiraciones deben transmitirse, pero no se convierten en odio. No podemos quedar atrapados en la política de las ovejas.

Según él, Golkar se mantuvo alto apoyando cada paso del presidente orientado a los intereses de la gente y la nación de acuerdo con las instrucciones del presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia.

«Golkar junto con el pueblo, junto con el gobierno, para garantizar que esta nación permanezca intacta. Lo que el presidente Prabowo hace es un ejemplo de que el liderazgo debe ponerse del lado de los intereses de la gente y la nación, no los intereses políticos por un momento», agregó Idrus.

Con el apoyo político y moral de grandes partidos y líderes comunitarios, los pasos del presidente Prabowo se consideraron como un esfuerzo estratégico para reducir la escalada mientras se mantenía la confianza pública.

«Indonesia es grande, no dividida. Todos debemos participar en la vigilancia, porque vivimos en una gran casa llamada Indonesia. Seguimos el ejemplo del presidente, que es firme pero también abierto, duro pero también justo», concluyó.