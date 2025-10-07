El valor experto de la supervisión de dos capas es una solución racional para la reforma legal

Yakarta, Viva – El analista y experto político Boni Hargens dio una serie de propuestas al presidente Prabowo Subianto para hacer Reforma Sistema legal en Indonesia. Uno de ellos, Boni fomenta la innovación sistémica a través de la aplicación Sistema de justicia de control dual o un sistema de supervisión legal de dos capas como una solución racional para reorganizar el equilibrio entre Polri Y Fiscalía.

«Propongo un sistema de supervisión legal de dos capas como una solución racional para reorganizar el equilibrio entre la Policía Nacional y la Oficina del Fiscal en la que la Policía Nacional sigue siendo el implementador de la investigación y la Oficina del Fiscal como un controlador judicial para que haya un mecanismo para la guardia mutua», dijo Boni Hargens a los periodistas el martes 7 de octubre, 2025.

Boni afirmó que el modelo de supervisión legal de dos capas ofreció un marco más claro y medible en la división de los roles de las dos instituciones. Según él, con este modelo, la Policía Nacional sigue siendo el principal albacea de la investigación según lo ordenado por el Código de Procedimiento Penal, con plena autoridad en la recopilación de evidencia y determinación de sospechosos.

Presidente Prabowo y Fiscal General Burhanuddin en Bangka Belitung Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Mientras que la oficina del fiscal es un controlador judicial con la función principal como un controlador formal que garantiza la legalidad e integridad del archivo del caso antes de ingresar a la etapa de fiscalía. Según Boni, este sistema dará a luz al mecanismo de guardia mutua entre la policía nacional y la oficina del fiscal.

«Las funciones de P-19 y P-21 son significativamente significativas, la supervisión va en dos vías y la credibilidad de las dos instituciones en realidad aumenta. El sistema de dos capas no es competencia entre las instituciones, pero el mecanismo está protegido. Con una clara separación de los roles, cada institución puede centrarse en su función central sin superponerse a las autoridades contraproductivas», dijo.

Boni reveló, una serie de ventajas del sistema de vigilancia de dos capas, incluida la separación de funciones claras y medibles, mecanismos efectivos de verificación y equilibrio, mejorando la calidad de los archivos de casos, la reducción del abuso potencial de la autoridad, el fortalecimiento de la confianza pública y la eficiencia de los procesos de justicia penal.

«La oficina del fiscal no se hizo cargo de la función de la investigación, sino que fortaleció su papel como un controlador de calidad que aseguró que cada caso que ingresara al tribunal había cumplido con los estrictos estándares de evidencia», dijo.

En relación con la reforma de la ley de la era Prabowo-Gibran, Boni Hargens alentó un enfoque más holístico y orientado al fortalecimiento moral institucional. Según Boni, la dirección de la reforma legal debería centrarse en fortalecer la moral de la institución y el equilibrio de autoridad, no en la expansión de la estructura del poder que tiende a crear oligarquía legal.