El valor experto de la excepción de Nadiem como empresario exitoso no es la sustancia del caso de corrupción de computadoras portátiles

Jacarta – Evaluación del experto jurídico de la Universidad Al Azhar de Indonesia, Suparji Achamd excepción o la nota de objeción del demandado Nadiem Makarim es difícil para el panel de jueces otorgar esto con respecto a presuntos casos corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

«Con una excepción como esa, teórica y legalmente, es posible que el panel de jueces no conceda fácilmente la excepción de Nadiem», dijo Suparji a los periodistas el sábado 10 de enero de 2026.

Según él, la excepción de Nadiem ha llegado al tema principal del caso. Por ejemplo, en esta excepción, Nadiem dijo que los cargos en su contra eran «descuidados» y «poco claros».

«Es posible que el juez tienda a ver esto como algo que ha entrado en el caso principal. Si hablamos de elementos, significa que ha entrado en el caso principal», dijo.

Según Suparji, las excepciones deberían referirse a cuestiones generales como errores de competencia. Por ejemplo, el juicio es en un caso del tribunal general pero el juicio es en el Tribunal de Corrupción.

«En cuanto a la competencia, competencia absoluta o relativa. Por ejemplo, el juicio en Semarang debería convertirse en un juicio en Yakarta», explicó Suparji.

Luego, Suparji dijo sobre el fondo que la razón por la que Nadiem no cometería corrupción es porque es un hombre de negocios exitoso y su familia es anticorrupción, lo que no significa que los cargos del fiscal no cumplan con los elementos de corrupción. Según él, la explicación de Nadiem no estaba incluida en el fondo del caso.

«Esa será sólo una consideración atenuante por parte del juez. Si hay un elemento de corrupción, todavía se referirá a las pruebas en el juicio. Porque esta explicación no niega si los elementos de corrupción no se cumplen, como los elementos de no enriquecerse ilícitamente/a otros, no dañar al Estado, etc.», subrayó.

En cuanto a que Nadiem no recibió ningún dinero por la adquisición de computadoras portátiles Chromebook, Suparji enfatizó que este enriquecimiento no es sólo para él, sino también para otras personas o corporaciones de manera ilegal.

Por ello, recordó al Ministerio Público (JPU) que debe tener pruebas contundentes que demuestren la veracidad de sus acusaciones contra Nadiem. Porque, dijo, el caso Nadiem se narra como el caso de Tom Lembong e Ira Puspadewi.

«El fiscal será cuidadoso al proporcionar pruebas para que casos como este (abolición y rehabilitación de Tom Lembong e Ira Puspadewi) no vuelvan a ocurrir. Este es un desafío para los fiscales en el caso Nadiem», concluyó.