El valor del programa Formas MBG debe continuar ejecutándose a pesar de muchos desafíos

Yakarta, Viva – Foro Público Indonesia EMAS (Formas) apoya plenamente al gobierno para que el programa de alimentos nutritivos gratuitos (Mbg) Todavía corre a pesar de experimentar varios obstáculos. Formas cree que el programa de principios del presidente Prabowo Subianto continuó corriendo bien.

«Somos optimistas, este programa MBG puede funcionar bien a pesar de que existen algunas limitaciones y incidentes de envenenamiento que han ocurrido recientemente», dijo el presidente de Formas, Yohanes Hangojo Budhisedjati en una discusión, sábado 4 de octubre de 2025.

Homojo dijo que el programa MBG era un programa noble que el presidente Prabowo Subianto había pensado cuidadosamente desde 2006. Por lo tanto, según él, la misión del presidente Prabowo debe ser luchado, como un esfuerzo para apoyar y alentar a los niños a convertirse en una generación de oro superior.

Presidente de Formas, Yohanes Hanojo Budhisedjati (izquierda)

«No podemos evitar que ocurran problemas.

Homojo dijo que el Foro de Formas que hablaba había concluido las sugerencias compartiendo para que el gobierno respondiera a los aportes y críticas públicas. Según él, la crítica es una energía positiva que puede ayudar, por lo que la implementación de MBG se extiende con éxito como soñada con el presidente Prabowo Subianto.

Formas, dijo, también sugirió que el gobierno se centre en la mejora y la supervisión para garantizar la calidad del programa y reducir los riesgos como el envenenamiento en varias escuelas. También espera que el papel de la sociedad civil monitoree y supervise los programas MBG que sean correctos en el objetivo y funcionen mejor.

«También se espera que el apoyo de la sociedad civil sea una forma de apoyo para que el programa MBG funcione mejor. Como lo que hacemos a través de este foro de Formas para hablar. Esta es una forma de nuestro apoyo al gobierno», dijo Hangojo.

Formas Speaking Forum es un foro de discusión científica iniciado por Formas para discutir los problemas reales que ocurren en Indonesia. Discutiendo específicamente los programas gubernamentales.