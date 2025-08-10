El valor del legislador de los planes de evacuación de los ciudadanos de Gaza a la isla de Galang puede ser contraproducente

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión I RPD RI, Amelia Anggraini evaluó el plan Evacuación habitante Gaza, PalestinaPara la isla Galang, las islas Riau, pueden ser un «boomerang» contra la lucha por el derecho de retorno (derecho de retorno) de los palestinos.

Esto se debe a que Israel tiene el potencial de suponer que la evacuación es un éxodo de una solución permanente.

Supuestamente, dijo, Indonesia empujó a los países árabes que están geográficamente e históricamente más cerca de Gaza. Países como Egipto, Jordania, Qatar o Emiratos Árabes Unidos tienen una mayor capacidad y papel en la prestación de servicios médicos.

«En lugar de Indonesia, en realidad tomó medidas extremas al traer a las víctimas de conflictos fuera de la región de Medio Oriente», dijo Amelia en su declaración, domingo 10 de agosto de 2025.

Dijo que Indonesia debe permanecer cuidadosa en los esfuerzos de solidaridad. humanidad el. No permita que la evacuación en realidad no beneficie a Indonesia por diplomática.

Por lo tanto, le pidió al gobierno que abriera una sala de consulta con el DPR para presentar el plan de políticas abiertamente y asegurarse de que este paso no tuviera un impacto negativo en la lucha palestina y el interés nacional indonesio.

Por otro lado, solicitó que el plan de evacuación debe ser claridad diplomática, preparación técnica y un enfoque estratégico en esta política humanitaria. Esto es importante para que no haya una interpretación múltiple de los pasos dados por el gobierno indonesio.

También entendió que Indonesia tenía un fuerte compromiso con Palestina. Sin embargo, este compromiso debe estar acompañado de cálculos racionales, incluida la cuestión de la preparación de las instalaciones, el alojamiento, el transporte y la supervisión de seguridad.

«No permita que estas buenas intenciones perturben nuestro propio sistema doméstico debido a los problemas de logística inmadura», dijo.

El tratamiento médico, dijo, debe ser temporal con un tiempo medible y una coordinación clara con las Naciones Unidas, UNRWA y otras instituciones internacionales humanitarias.

Si más tarde la evacuación es demasiado larga, evalúa que Indonesia puede ser arrastrada a la crisis social nacional, especialmente si hay presión de las instalaciones, conflictos culturales o fuga de supervisión.

«La política exterior de Indonesia debe permanecer independiente, activa y orientada a humanidad», concluyó. (Hormiga)