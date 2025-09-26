¡El valor del equipo del equipo nacional indonesio translúcido Rp516 mil millones! Listo para competir con Irak y Arabia Saudita

Yakarta, Viva – Solo quedan solo 12 días al partido inaugural de la ronda 4 Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática, la atmósfera caliente comenzó a sentirse. Tres países con fuertes tradiciones en el fútbol asiático, a saber, Arabia Saudita, Indonesia e Irak, se están preparando para mostrar su mejor calidad.

Equipo nacional de Arabia Saudita

Como uno de los poderes asiáticos tradicionales, Arabia Saudita viene con un impresionante valor de escuadrón.

Valor total del escuadrón: € 29.4 millones o alrededor de RP. 578 mil millones

Jugador más caro: Firas Al Buriri (Al-Ahli) con una valoración de € 4.5 millones (Rp. 88.5 mil millones).

Se sabe que el equipo apodado «Halcones Verdes» es consistente a nivel asiático e incluso en el mundo, por lo que sigue siendo un oponente peligroso.

Equipo nacional indonesio

El surgimiento del fútbol indonesio en el escenario internacional ahora también se refleja en el valor creciente del escuadrón.

Valor total del escuadrón: IDR 516.7 mil millones

El jugador más caro: Jay Idzes, un defensor duro que ahora fortalece a Sassuolo, con una valoración que alcanza RP 130 mil millones.

Aunque la valoración todavía está un poco por debajo de Arabia Saudita, el equipo de Garuda muestra un progreso extraordinario y se cree que está listo para dar una sorpresa en la cuarta ronda.

Equipo nacional iraquí



Defensor del equipo nacional de Iraq Persib Bandung Player, Frans Putros

No menos ambicioso, Iraq también preparó un equipo con jugadores jóvenes talentosos.

Valor total del escuadrón: € 16 millones o alrededor de RP. 315 mil millones

Jugador más caro: Montader Madjed (Hammarby IF) con un valor de € 2.5 millones (Rp. 49.1 mil millones).

Iraq es conocido como un estilo de juego duro y disciplinado, lo que los hace difíciles de oponentes en esta ronda.

Garuda está listo para sacudir el escenario mundial

Con una tendencia positiva que se sigue demostrando, el equipo nacional de Indonesia aporta un gran entusiasmo a la Ronda 4. Se cree que el pleno apoyo de los partidarios es una energía adicional para que Garuda desafíe a los gigantes asiáticos.

Ahora, solo contando los días hasta el 9 de octubre, cuando Indonesia comenzó su viaje crucial para asegurar boletos para la Copa Mundial 2026.