El valor de reorganización del gabinete de Golkar es una prueba de que Prabowo absorberá las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto ha realizado una reorganización o remodelación Gabinete rojo y blancoel lunes 8 de septiembre de 2025. Vicepresidente del Partido Golkar, Idrus Marham, evaluó la reorganización de las filas ministro Lo que hizo Prabowo fue una respuesta anterior aspiración público.

Leer también: Dasco habló cuatro ojos con Prabowo en el palacio estatal, esto fue discutido



Dijo que las aspiraciones de Prabowo se realizaron en etapas.



Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

Leer también: Prabowo instruyó a BNPB a ayudar inmediatamente a las víctimas de inundaciones en Bali y NTT



«Supongo que no creo que sí, pero creo que debe haber respondido a las aspiraciones que crecían en el medio de esta sociedad, por supuesto, no habría sido posible en absoluto», dijo Idrus a los periodistas en Yakarta el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Según él, en la primera fase, el presidente Prabowo había revisado a cinco ministros. Él predice que habrá una etapa avanzada para responder a las aspiraciones públicas.

Leer también: Gibran revela el propósito de la reorganización del gabinete para que el motor del gobierno sea más óptimo



«En las primeras etapas había cinco, sí, había cinco personas, en la segunda etapa habrá una evaluación continua, porque ¿por qué? Porque Pak Prabowo ha prometido cuando se trata de los intereses de cualquier persona que debamos hacer», dijo.

Por otro lado, Idrus cree que el presidente Prabowo ha calculado cuidadosamente para mejorar el rendimiento del gobierno. También fue en respuesta a las demandas masivas de la gente últimamente.

«Por lo tanto, los ministros surgen de cualquier lugar donde él, ya sea de partidos políticos o no, los partidos políticos, está orientado a que la reorganización esté en el contexto de mejorar el desempeño futuro de acuerdo con las expectativas de la comunidad para ayudar a las personas a satisfacer los intereses de la gente, el futuro de la gente es mejor», concluyó.

Mientras tanto, Idrus también respondió a la noticia de la hija de Komarudin, quien se rumoreaba que ocuparía la posición de Menpora reemplazando a Dito Ariotedjo.

Hizo hincapié en que la posición del ministro era la prerrogativa del presidente. Además, la distribución de escaños ministeriales no está en la asignación, sino profesionalismo.



Purbaya Yudhi Sadewa fue nombrado Ministro de Finanzas

«Sí, ¿por qué deberíamos estar agradecidos por un lado, pero por otro lado, el desafío para que Golkar demuestre que Golkar tiene los mejores cuadros, pero si no sí, esto depende del presidente, esto no es una ración», dijo?

Se sabe que el presidente Prabowo instaló cuatro ministros y un viceministro en el Palacio Estatal, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Son Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas, Ferry Juliántono como Ministro de Cooperativas y PYME, Irfan Yusuf y Dahnil Azhar como Ministro y Viceministro de Hajj y Umrah, y Mukhtarudin como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia (P2MI)/Jefe de BP2MI.