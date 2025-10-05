El valor de mercado del equipo nacional indonesio es más alto que el Arabia Saudita e Irak, aumenta la evidencia de la calidad de los jugadores

Yakarta, Viva – Antes de los dos partidos importantes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiática 2026, valor de mercado Equipo nacional indonesio Robando atención. Según los datos de TransferMarkt, el equipo de Garuda tiene el valor de mercado más alto en comparación con dos de sus oponentes, Equipo nacional de Arabia Saudita Y Equipo nacional iraquí.

La cuenta de Instagram @pengamatsepakbola informó que el valor total del mercado del equipo nacional de Indonesia alcanzó 511.89 mil millones de rupias, o alrededor de 511.89 millones de euros, por delante de Arabia Saudita (479.73 millones de euros) e Irak (385.44 millones de euros).

Curiosamente, esta cifra sigue siendo alta a pesar de que Indonesia es segura que no será fortalecida por el portero de Cremonese, Emil Audero, en dos partidos fuera del King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Iraq (11 de octubre de 2025).



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Jordi AMAT

«Incluso sin Emil Audero, el valor del equipo del equipo nacional de Indonesia sigue siendo más alto que los dos países. Esto muestra que la calidad de nuestros jugadores no es inferior a Arabia Saudita e Irak», escribió la cuenta @Pengamatsangbola.

Detalles del valor de mercado de tres países

Indonesia

Valor de mercado: € 511.89 millones

Número de escuadrón: 29 jugadores

Edad promedio: 27 años

Jugadores en el extranjero (en el extranjero): 15 jugadores

Nivel de la FIFA: 119

Arabia Saudita

Valor de mercado: € 479.73 millones

Número de escuadrón: 26 jugadores

Edad promedio: 26.2 años

Jugadores en el extranjero: 2 jugadores

Nivel de la FIFA: 59

Irak

Valor de mercado: € 385.44 millones

Número de escuadrón: 28 jugadores

Edad promedio: 27 años

Jugadores en el extranjero: 17 jugadores

Nivel de la FIFA: 58

Los jugadores indonesios se calculan cada vez más

El dominio de Indonesia en el valor de mercado no puede separarse del creciente número de jugadores que tienen una carrera en el extranjero. En la actualidad, hay 15 jugadores en el extranjero que fortalecen el equipo de Garuda, que van desde Calvin Verdonk en Francia, Jay Idzes en Italia, hasta Ragnar Oratmangoen en Bélgica.

Este hecho muestra un aumento significativo en el perfil y la calidad de los jugadores indonesios individuales a los ojos del mercado internacional. Aunque en la clasificación de FIFA Indonesia todavía está muy por debajo de Arabia Saudita e Irak, los valores de mercado muestran una dirección positiva para el desarrollo del fútbol nacional.

Con la fuerza del material del jugador que continúa aumentando, el público espera que el equipo nacional indonesio pueda proporcionar sorpresas en dos partidos difíciles en Arabia Saudita más tarde.