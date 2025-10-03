El valor de mercado de Vinicius Jr. se ha desplomado severamente, ¿quién quiere comprar en el Real Madrid?

VIVA – Bintang Real Madrid, Vinicius JR considerado experimentar una disminución en el rendimiento desde la llegada de un nuevo entrenador, Xabi Alonso. Esto tiene un impacto en su valor de mercado que ahora continúa disminuyendo.

Esta temporada, el brasileño solo anotó tres goles en nueve partidos. Aunque ha agregado cuatro asistencias, la contribución total de siete goles todavía se considera menos para el tamaño del jugador clave Los Blancos.

La actuación de Vinicius inmediatamente dio lugar al debate. Muchos juzgar, el cambio en la jerarquía en el cuerpo del Real Madrid bajo el nuevo entrenador también se redujo su influencia en el campo.

De hecho, Vini todavía tiene la capacidad de poner en peligro a los oponentes en momentos importantes. La velocidad, los dribbles agudos y la amenaza de los contraataques siguen siendo el arma principal del Real Madrid.

Sin embargo, otro punto destacado provino de una disminución drástica en el valor de mercado. Los datos de TransferMarkt muestran que el precio de Vinicius ha seguido disminuyendo en el último año.

En diciembre de 2024, había tocado una figura fantástica de 200 millones de euros o equivalente a RP3.4 billones. Pero el valor se desplomó a € 170 millones (RP2.89 billones) en junio de 2025, y ahora solo € 150 millones o alrededor de Rp2.55 billones.

Blaceio, jefe de investigación de valor de mercado LaligaExplicando la causa de la disminución en el precio del extremo.

«Vinicius perdió parte del estado desde que no pudo ganar Ballon d’Or hace un año. También se vio en el campo. Con los cambios en los gerentes, la jerarquía en el Real Madrid cambió y su papel fue más secundario. Todo eso afectó la devaluación», dijo Blaseio.

Aunque el valor se ha desplomado hasta cientos de miles de millones de rupias, Vinicius todavía se considera un jugador importante para el Real Madrid. Su papel en Laliga y la Liga de Campeones siguen siendo vitales, especialmente cuando Madrid necesita una figura que pueda cambiar el curso del partido.