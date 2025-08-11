El valor de los niños Andre Taulany y Erin solo carecen de comunicación, por favor se puede prevenir el divorcio

VIVA – Hijo mayor Andre TaulanánArdio Raihansyah Taulany o que se llama familiarmente Dio, abre el voto con respecto al divorcio de sus padres. Según él, el problema que ocurrió no era una gran cosa, sino solo la falta de comunicación entre su padre y su madre, Erin Wartia Trigina.

Leer también: A pesar de que Andre Taulany se opuso, Erin todavía trajo a un niño para ser testigo en el juicio de divorcio



Dio estuvo presente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el lunes 11 de agosto de 2025 para acompañar a la madre. Pero enfatizó, su presencia no era defender a una de las partes, sino que quería ser intermediaria y reconciliar a sus padres. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Quiero que sus padres hagan las paces

Leer también: El hijo mayor de Andre Taulany reveló a un padre pacífico: por favor esta demanda para ser desestimada primero





Andre Taulany y Wartia Trigina

«Me trajeron mi corazón, porque quería confirmar y ayudar a mi madre, a mi papá a hacer las paces», dijo citado de Viva el lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Más popular: Acha Septriasa se divorció desde mayo de 2025, Vincent Verhaag se convirtió oficialmente en ciudadano



Dio sintió que la demanda de divorcio presentada por Andre Taulany en realidad no necesitaba hacerse. Además, el problema que se cuestiona es solo una cuestión de dirección, que según él ha sido regulado en una ley relacionada con el hogar y el divorcio.

«Debido a que la demanda de Papá en realidad no es necesaria, porque se trata solo de la dirección, ¿verdad? Y esa es la dirección que se ha completado, una de las leyes sobre el hogar, el divorcio o lo que sea», explicó.

Cuando era niño, Dio espera que sus padres permanezcan unidos y vivan felices. Rogó que la demanda pudiera detenerse y buscar otras formas de resolver el problema.

«Así que quiero que mi papá y mi madre sean felices. Pero el principio del niño generalmente no quiere divorciarse, señor, no quiere divorciarse. Así que quiero papá, mamá es simplemente feliz, pacífica.

Llame a sus padres falta de comunicación



Andre Taulany y Wartia Trigina

Dio también enfatizó que la relación entre el padre y la madre estaba realmente bien. Todavía prestan atención a sus hijos, no es para comunicarse entre ellos.

«En realidad están bien, no hay problema. Mamá es buena, papá, me cuidan», dijo.

«Son buenos con sus hijos y esto es solo una cuestión de no comunicarse. Tal vez si lo comunican puede serlo», concluyó.