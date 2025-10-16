El Halcones Marinos de Seattle han sido uno de los mejores equipos de la NFL para comenzar la temporada regular. Con marca de 4-2, los Seahawks han demostrado que ellos tienenmi potencial para ser contendientes al Super Bowl con una fuerte defensa y el NFL receptor líder en Jaxon Smith-Njigba. Un área que ha dejado mucho por hacer ser deseadosin embargo, es el juego terrestre.

Los Seahawks son la ofensiva terrestre número 24 en el ranking NFLcon un promedio de 104,2 yardas por partido. Kenneth Walker III y Zach Charbonnet tener tiempo dividido como Halcones Marinos corredores principales, pero Charbonnet ha conseguido una gran cantidad de acarreos a pesar de su falta de producción para el equipo en comparación con Walker.

Walker tiene 78 jugadas para Charbonnet 60 jugadas y Charbonnet ha jugado en un juego menos que Walker. En la sexta semana, Charbonnet superó a Walker en 33 a 19 jugadas. Sin embargo, el recuento limitado de jugadas de Walker podría no ser una crítica de su posición en el equipo después de todo.

Preservando a Walker

El corredor de los Seahawks, Kenneth Walker III, viene de algunas temporadas decepcionantes y frecuentemente lesionadas después de haber tenido una gran temporada de novato con el equipo. Este año, incluso volviendo al campo de entrenamiento, el equipo ha tomado medidas para tratar de preservar caminante salud. Ahora, durante la temporada, el equipo está alternando sus acarreos de juego en juego con Zach Charbonnet.

Gregg Bell de The Tacoma News Tribune destacado en Gorjeo cómo el equipo está tratando de mantener saludable a Walker.

«DOharbonnet estaba en todo ese camino. Eso ha sucedido en todos los partidos de esta temporada,» dijo Bell. “Walker tiene un problema en el pie que están tratando. Eso es por que el no juega cada viaje.”

Para asegurarse de que Walker pase una temporada completa, es probable que Walker no recibirán la mayoría de los acarreos durante el resto de la temporada regular. Si bien la salud está a la vanguardia del tiempo compartido de los corredores, también implica una estrategia.

Ventajas estratégicas

El razonamiento estratégico detrás de interpretar a Zach Charbonnet con más frecuencia que a Kenneth Walker III parece absurdo cuando se comparan sus números.

De acuerdo a Ian Hartitz de Fantasy Life, en los cinco juegos completos que Walker y Charbonnet jugaron juntos, Walker tiene 326 yardas totales en comparación con Charbonnet 156 yardas totales, y Walker sólo tiene cinco toques más en ese lapso de tiempo.

Otra estadística de Charbonnet poco halagadora proviene de jose norris de Underdog, quien tuiteó sobre Charbonnet tasa de cosas.

“OhSi cada RB en la Semana 6 con más de 10 acarreos, Zach Charbonnet tuvo la peor tasa de cosas en la NFL (41,7%) por PFF,» dijo Norris.

Por más frustrantes que sean esas estadísticas para los fanáticos de los Seahawks, Tyler Alsin de Gaviotas de campo cree que hay lógica detrás de que Charbonnet reciba más toques. Debido al tipo de ofensiva que ejecuta Klint Kubiak, los Seahawks enfrentan la mayor cantidad de cajas apiladas en la liga, algo que pueden usar a su favor.

“Ies debido al uso de ala cerrada y la formación que ejecuta Kubiak,» dice Alsin. “En parte, es También por qué los pases profundos de acción de juego tienen tanto éxito, por lo que ellos son no lo voy a cambiar.”

Charbonnet se utiliza para evitar que Walker, propenso a sufrir lesiones, choque repetidamente contra una pared de ladrillos.

“REn lugar de correr lo mejor que puedas contra una pared de ladrillos 28 veces por juego, ¿por qué no usar Charbonnet? Este enfurecerá a los fanáticos durante todo el año, pero el objetivo de Seattle no siempre es lograr el éxito en carreras de élite,» dice Alsin. “ellos son corriendo porque deben correr – es parte del plan y jugar al engaño, no porque es su fuerza.”

Mientras la estrategia continúe abriendo el juego aéreo y preserve la salud de Walker, los Seahawks seguirán dándole a Charbonnet más toques que Walker.