El uso de sirenas y rotadores está congelado, aún así si hay esto

Yakarta, Viva – Director de Aplicación de la Ley del Cuerpo de Tráfico de Polri, Brigadier General Faizal Sube, la política sirena Y el rotador no significa terminación regulación.

Leer también: Puan sobre el movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’: siga de acuerdo con las regulaciones



Él dijo que la escolta todavía se llevaba a cabo en una situación urgente y actividades oficiales. Esto se confirmó para que no hubiera malentendidos en la comunidad. Según Faizal, la decisión tiene como objetivo reorganizar los procedimientos para usar sirenas y rotadores.

Durante este tiempo, las personas a menudo se quejan del sonido de la sirena que es inquietante en el camino. Con esta restricción, se espera que Escort sea más humanista sin reducir la función principal.

Leer también: El TNI es ordenado para el uso de sirenas y estribas solo para ambulancias, Danpuspom: Commander solo no usa



«Hay una congelación temporal para el uso de sirenas y rotadores. Por lo tanto, no es congelado para la escolta, porque después de todo, la escolta debe continuar realizándose durante una situación urgente», dijo, citado Viva Automotive De la Policía Nacional Korlantas, viernes 26 de septiembre de 2025.

Faizal dio un ejemplo, la escolta todavía se dio para actividades a gran escala. Por ejemplo, en invitados estatales y eventos internacionales como la cumbre. «Todo permanece regulado en la ley, por lo que no se puede detener», dijo.

Leer también: & quot; Tot Tot Wuk Wuk & quot; Congelados, pero los autos oficiales aún se pueden escoltar



Se refirió al número de ley 22 año 2009 Artículo 134 sobre el tráfico. El artículo regula la prioridad de los usuarios de la carretera, incluidos los huéspedes estatales y las actividades estatales oficiales. «Si es necesario, la escolta continúa incluso sin sirenas o rotadores», dijo.

El general de brigada Faizal también aludió a la escolta de vehículos privados. Según él, la política ahora es más selectiva y no se da descuidadamente. Solo ciertas actividades que realmente lo necesitan obtendrán escolta.

Además, Korlantas pidió a los miembros que fueran más sensibles a las situaciones sociales. Por ejemplo, durante las horas de oración, eventos de duelo o actividades religiosas. En esos momentos, se recomienda a las sirenas y rotadores que no se usen.

«Tanto como sea posible, use direcciones públicas en el automóvil o la motocicleta para pedir una manera educada. Lo siento, pedimos tiempo, pedimos una manera, es mejor. Porque la comunidad todavía está muy preocupada y amor a la policía», dijo.

Con respecto al uso de las luces, Faizal enfatizó que las reglas eran claras en el artículo 59 Párrafo 5 de la ley número 22 año 2009. Luces azules especiales, luces rojas para Damkar, Ambulance, PMI y TNI. Mientras que las luces amarillas para oficiales de carretera, trabajadores de la carretera y vehículos de transporte de mercancías peligrosas.