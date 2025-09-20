





Un estudio publicado en el Diario británico de dermatología encontró que el uso de protector solar SPF50+ todos los días, en todos los días, cuando se pronostica el índice ultravioleta para alcanzar tres o más, puede aumentar el riesgo de ser deficiente en vitamina D.

Los hallazgos no significan que uno debería abandonar SPF50+. Más bien, significa que las personas que usan SPF50+ todos los días podrían comenzar a tomar suplementos de vitamina D.

Estudios anteriores encontrados usando Low Protector solar SPF El diario no causó deficiencia de vitamina D. Sin embargo, nadie había evaluado el efecto de usar rutinariamente los altos protectores solares SPF en la vida cotidiana.

