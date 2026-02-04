El uso de Internet en el país continúa aumentando

Yakarta, EN VIVO – Uso Internet en Indonesia continúa mostrando una tendencia creciente significativa. Los últimos datos muestran que cada vez más personas acceden a Internet para diversas necesidades, desde educación, trabajo, entretenimiento hasta servicios públicos.

Indonesia, como uno de los países con mayor población del mundo, ha registrado un crecimiento continuo de usuarios de Internet. aumentó de año en año.

La penetración de Internet en Indonesia ha aumentado significativamente, alcanzando el 80,66 por ciento o el equivalente a 229,4 millones de personas en 2025, lo que indica una mayor igualdad. acceso que se está ensanchando en Patria.

Esta cifra equivale a 229,4 millones de personas de una población total de 284,4 millones. Este logro demuestra que la mayoría de la sociedad ahora está conectada con el mundo. digital.

Este crecimiento está impulsado por una mayor penetración de dispositivos digitales, la expansión de las redes de Internet y cambios en los estilos de vida que están cada vez más conectados en línea.

Para Factor Impulsores del mayor uso de Internet

Algunos de los principales factores que impulsan el aumento del uso de Internet en el país incluyen:

1. Acceso a la red mejorado

La expansión de la red de Internet, incluidos los servicios 4G y 5G, hace que el acceso a Internet sea más rápido y estable. La distribución equitativa de la infraestructura de red es un factor clave, especialmente en áreas a las que antes era difícil llegar.

2. Crecimiento en el uso de teléfonos inteligentes

Los teléfonos inteligentes son ahora el principal dispositivo para acceder a Internet. Los precios de los dispositivos cada vez más asequibles y las capacidades tecnológicas más sofisticadas significan que personas de diversos estratos sociales pueden conectarse en línea.

3. Digitalización de los Servicios Públicos y Empresariales

Varios servicios gubernamentales y del sector empresarial ahora están disponibles en línea. Desde el comercio electrónico, la banca digital, la educación a distancia hasta los servicios de salud, todos alientan a las personas a utilizar Internet de forma activa.

4. Contenido de entretenimiento cada vez más abundante

Las plataformas de streaming, las redes sociales y los juegos online también han contribuido al aumento del consumo de datos en Internet. Muchos usuarios pasan más tiempo viendo vídeos, jugando o interactuando en las redes sociales.

Uno de los que desempeña este papel proviene de MyRepublic Indonesia, como proveedor de servicios de Internet adaptable e innovador.

En medio de la creciente necesidad de conectividad rápida, apoyan las actividades digitales, el trabajo remoto, la educación y el entretenimiento. Ofrecen servicios de Internet disponibles en varias ciudades de las islas de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali y Nusa Tenggara.