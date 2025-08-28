El uso de gases lacrimógenos en la manifestación laboral debe ser mi orden directo

Yakarta, Viva – Jefe de policía de Metro Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri, enfatizado a todos los miembros de la seguridad manifestación obrero Frente al edificio DPR/ MPR RI, hoy que usan gas lacrimógeno No puede ser descuidado.

De hecho, se han dado instrucciones estrictas, solo el mismo Kapolda tiene derecho a pedir disparos de gas lacrimógeno. También prohibió a los miembros llevar armas de fuego.

«El uso de gases lacrimógenos solo se puede hacer en las órdenes directas del jefe de policía regional», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.

También enfatizó, el Equipo de Investigación Criminal (Investigación Criminal) debe tomar los pasos represivos a las masas anarquistas probadas. Mientras tanto, se pidió a otro personal de seguridad que continuara priorizando el enfoque humanista.

«El equipo de investigación criminal solo toman acciones represivas contra las masas que actúan anarquistas», dijo.

Agregó, si se encontró bienes prohibidos como bombas Molotov o armas afiladas, de modo que se aseguraron de inmediato de acuerdo con los procedimientos sin actuar solo. Además, el personal de TNI también fue alertado alrededor del edificio DPR/MPR RI y una serie de puntos fronterizos, como las estaciones para anticipar las perturbaciones de seguridad.

«Nadie lleva un arma de fuego, no hay disparos. No sean agresivos o emocionales. La seguridad de la comunidad y los miembros es una prioridad, presentamos una actitud humanista», dijo el inspector general ASEP.