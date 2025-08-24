Yakarta, Viva – Presidente Parte del mandato nacional (Pan), Zulkifli Hasan alias Zulhas Elegir al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Según él, Prabowo es el único presidente que claramente y se atreve a aplicar el artículo 33 de la Constitución de 1945.

Esto fue transmitido por Zulhas cuando pronunció un discurso en los Premios PAN 2025 en el Dome, Senayan, Central Yakarta, domingo 24 de agosto de 2025.

«Tenemos un presidente, Pak Prabowo Subianto, el único que se atreve a aplicar el Artículo 33, Empoderamiento, Equidad, Cooperación Mutual, Economía de pancasila«Dijo Zulhas.

Zulhas reclamó los pasos de Prabowo para hacer políticas en línea con las esperanzas de Pan. Donde, Pan quiere luchar por la justicia social y el empoderamiento de la comunidad.

«Ese es el nombre de la fiesta del mandato nacional. Lucha por estos días y el día venidero», dijo.

Previamente informado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo el principio Economía indonesia parentesco. Dicho esto, Prabowo se convirtió en la principal base del desarrollo nacional.

Prabowo transmitió esto en un taller económico en Menara Mandiri Sudirman, Central Yakarta, martes 8 de abril de 2025. En sus comentarios, Prabowo rechazó fuertemente las prácticas económicas que ignoraron los valores de la justicia social.

«No queremos vender nuestra riqueza a bajo precio, no queremos vender nuestra tierra a naciones extranjeras a bajo precio, todo el propósito de la unidad indonesia, la humanidad», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que el gobierno no permitiría que las personas débiles se retrasen la competencia global. Él dijo que la base del desarrollo económico nacional debe garantizar el bienestar de todos los niveles de la sociedad.

Refiriéndose al Artículo 33 de la Constitución de 1945, Prabowo enfatizó que el sistema económico indonesio debe estar basado en la familia. Consideró que en un país independiente que se había establecido durante 80 años, todavía debería haber personas que mueren de hambre o viven debajo del puente.

«Repito, nuestra economía es básicamente una familia, nadie puede tener hambre en la República de Independencia de 80 años. Nadie puede vivir bajo el puente, esta es una sensación de justicia. Nadie puede comer», dijo.