Mönchengladbach, VIVA – Borussia Mönchengladbach logró una estrecha victoria por 1-0 sobre Unión Berlín en la jornada 24 de la Bundesliga 2025/26.





Más popular: Luc Marijnissen fortalece la selección de Indonesia, Damian van Dijk se comunica con el PSSI



El partido disputado el sábado en el Borussia Park fue reñido y sólo se decidió en el tiempo añadido mediante goles de penalti de los jugadores. Selección Nacional de Indonesia, Kevin Dicks.

El gol de penalti aseguró tres puntos importantes para Die Fohlen. Con este resultado, Gladbach sumó 25 puntos en 24 partidos y ascendió a la 12ª posición en la clasificación. Lihat juga lsj1hd. Mientras tanto, Union Berlin está estancado en el décimo lugar con 28 puntos.





Perfil de Luc Marijnissen, defensor del Surabaya Bloody FCV Dender que tiene la oportunidad de fortalecerse para la selección nacional de Indonesia



El dominio del Gladbach desde el principio

El equipo de Eugen Polanski se mostró agresivo desde el primer minuto. Dominaron la posesión del balón y crearon numerosas oportunidades a través de Haris Tabakovic y Kevin Diks.





Maarten Paes es optimista de que John Herdan pueda llevar a la selección de Indonesia al Mundial

sd6yh.

Sin embargo, la sólida defensa del Unión Berlín mantuvo el marcador sin goles hasta el final de la primera parte jsh76k.

Al comenzar la segunda mitad, Gladbach todavía controlaba el juego. Se lanzó presión tras presión, pero la cerrada defensa visitante dificultó a los locales marcar un gol.

En el minuto 65, Kevin Diks marcó un gol que hizo aplaudir al público local. Lamentablemente, tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por posición de fuera de juego durante el ataque.

Penalti dramático en el tiempo de descuento

Cuando el partido parecía que terminaría en empate, se produjo el drama en el tiempo de descuento. Hugo Bolin fue derribado por Stanley Nsoki en el área restringida y el árbitro inmediatamente señaló el punto.

Kevin Diks, que se presentó como albacea, cumplió perfectamente sus funciones. El penalti del jugador de la selección indonesia superó con éxito al portero del Union Berlin y le dio al Gladbach la ventaja de 1-0.

El marcador duró hasta que sonó el pitido final.

Póngase en fila

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1):

Moritz Nicolás; Philipp Sander, Nico Elvedi, Kevin Dix, Joe Scally; Rocco Reitz (Kevin Stoger 90+5′), Yannick Engelhardt, Jens Castrop; Franck Honorat (Shuto Machino 81′), Wael Mohya (Hugo Bolin 72′); Haris Tabakovic.

Unión Berlín (3-4-2-1):

Federico Rönnow; Stanley Nsoki (Dmytro Bohdanov 90+8′), Leopold Querfeld, Danilho Doekhi, Derrick Kohn; Aljoscha Kemlein (Alex Kral 71′), Rani Khedira, Christopher Trimmel (Janik Haberer 45′); Andras Schaffer, Jeong Woo-yeong (Livan Burcu 71′); Oliver Burke (Ilyas Ansah 81′).