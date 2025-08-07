El único club que todavía es leal a Minati Jay Idzes a pesar de que Venezia no quiere ser negociable

VIVA – Jay idzes Ahora, según se informa, a solo un paso de distancia para unirse Sassuolo. Tres clubes de la Serie A italiano que anteriormente estaban interesados en reclutar al capitán Equipo nacional Indonesia es Udinese, Torino y Genooa. Según los informes, han renunciado a la caza.

Los tres eligieron estos pasos después de obtener otra alternativa en la posición central del centro. Además, el alto precio está vinculado VeneziaEl propietario del club Idzes, también es la razón principal.

Venezia vende idzes a un precio de 8 a 10 millones de euros, o alrededor de Rp152 mil millones a Rp190 mil millones. Este valor se considera demasiado costoso por Udinese, Torino y Génova, que finalmente recurrieron a otros jugadores.

Udinese ha traído a Saba Goglichidze de Empoli. Torino ahora está mirando a la defensora suiza Aurele Amenda. Mientras que Génova ha asegurado a Leo Skiri Ostigard de Rennes en préstamo.

Con la retirada de los tres clubes, Sassuolo ahora aparece como el candidato más fuerte para obtener idzes. Según los informes deportivos de Tutto Venezia, las negociaciones entre Sassuolo y Venezia tuvieron lugar ferozmente el miércoles (6/8).

«El futuro de Jay Idzes puede ser muy tenso. Este defensor central Venezia ahora está atacado por Sassuolo, que está buscando jugadores para completar su defensa».

«Según lo informado por el experto en transferencia Alfredo Pedulla, las negociaciones entre Venezia y Sussuolo continuaron hasta la noche para encontrar el acuerdo correcto», escribió Tutto Venezia Sports.

Curiosamente, Jay Idzes no es el único defensor de Venezia que Sassuolo está en demanda. El nombre Fali Cande, un defensor de Guinea Bissau, también ingresó al radar. Si las negociaciones con idzes fallan debido a problemas de precios, IL Neroverdi está lista para desviar los disparos a Cande.

Jay Idzes todavía está bajo contrato con Venezia hasta 2027. El club recientemente relegado a la Serie B espera poder liberar idzes a precios altos para obtener nuevos fondos para comprar nuevos jugadores esta temporada.