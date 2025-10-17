El último superviviente de la expedición al Everest de 1953, Kanchha Sherpa, muere a los 92 años







El último miembro superviviente del primero. montañismo La expedición para alcanzar con éxito la cima del Monte Everest murió el jueves en Katmandú, a los 92 años, dijo su familia. Kanchha Sherpa era un adolescente cuando acompañó al histórico equipo de 1953 liderado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa, quienes se convirtieron en los primeros alpinistas en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo.

Sherpa Kanchha

La causa de la muerte de Kanchha Sherpa la madrugada del jueves no estaba clara. «Había estado enfermo durante unos días», dijo su nieto, Tenzing Chogyal Sherpa. Nacido en 1933, Kanchha Sherpa tenía 19 años cuando se unió a la expedición como porteador a pesar de no tener experiencia previa en montañismo.

Emprendió el arduo viaje, que duró más de dos semanas, hasta Campamento base del Monte Everestllevando alimentos, tiendas de campaña y equipo, antes de ascender a una altitud de más de 8.000 metros (26.200 pies) cerca de la cima. Kanchha Sherpa trabajó en las montañas del Himalaya durante dos décadas más después de la expedición hasta que su esposa le pidió que detuviera los peligrosos viajes después de que muchos de sus amigos murieran ayudando a otras caminatas de escalada.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente