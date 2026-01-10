El último rumor sobre Maple Leafs es solo plátanos

Hay muchos rumores comerciales en torno al Toronto Maple hojas esta temporada. Eso no es nada nuevo. Eso es normal en el mercado de medios más activo de la NHL.

Pero de vez en cuando, un rumor descabellado recibe una atención indebida. El último rumor de este tipo implica el intercambio de William Nylander.

Ahora bien, la cuestión no es necesariamente especular sobre un intercambio con Nylander. La cuestión radica en el resultado sugerido de dicho comercio.

El 7 de enero episodio de Kyper y BourneEl comentarista Nick Kypreos discutió cómo los Maple Leafs podrían lograr un intercambio con el Kraken de Seattle que involucra a William Nylander.

Muy bien, ¿y qué?

En particular, Kypreos insinuó que el regreso podrían ser los blueliners Jamie Oleksiak y Brandon Montour. Eso es lo mejor que se puede conseguir. William Nylander es uno de los mejores jugadores de la NHL en este momento. La estrella de los Maple Leafs es uno de los 10 mejores jugadores en su posición cuando está en llamas. Si bien está en el estante en este momento, eso no disminuye su valor comercial.

¿Pero cambiar a Nylander por un blueliner decepcionante y sobrepagado y un defensa profundo? Será mejor que venga algo más que eso.

El quid de la cuestión es que Nylander, si se intercambia, podría conseguir un botín sustancial. Eso es una certeza. Pero es mejor que ese botín atienda las necesidades reales de los Maple Leafs.

Maple Leafs podría funcionar mucho mejor que Montour

Brandon Montour sacó provecho de dos buenas temporadas. Había sido una especie de oficial hasta que encontró su ritmo con el Florida panteras durante la temporada 2022-23. Marcó 16 goles y 73 puntos y los Panthers llegaron hasta la final de la Copa Stanley ese año. Esa postemporada, los Panthers eliminaron a los Maple Leafs en la segunda ronda.

La temporada siguiente, Montour anotó menos de la mitad del total de puntos del año anterior, pero ganó una Copa Stanley. Eso fue suficiente para convencer al Kraken de que le diera un Contrato por siete años y 50 millones de dólares.

En su segunda temporada, ese acuerdo ha envejecido bastante mal. Si bien el jugador de 31 años tiene seis goles y 16 puntos en 27 partidos esta temporada, no está ni cerca del defensa de 73 puntos que era hace tres temporadas.

En resumen, Montour no es la mejora de línea azul que los Maple Leafs han buscado. Por supuesto, es una tontería pensar que un equipo cambiaría a Quinn Hughes o Cale Makar por William Nylander. Pero hay que pensar que podría haber una mejor opción disponible para un jugador con tanto talento.

Nylander negocia mejor como conversación fuera de temporada

A menos que los Maple Leafs puedan conseguir un verdadero blueliner superior o un paquete brillante para Nylander en la fecha límite, el mejor curso de acción es tener esta conversación durante la temporada baja.

Los directores generales tienden a sucumbir a la presión previa a la fecha límite. Como tales, hacen movimientos por el simple hecho de hacerlos. No hace falta decir que esa es una receta para el desastre. Ése es el escollo que el gerente general de los Maple Leafs, Brad Treliving, debe evitar.

Sí, ciertamente hay mucha presión sobre el equipo para hacer un movimiento en este momento. Pero hacer uno por el simple hecho de hacer un movimiento no es una buena práctica comercial. En todo caso, los movimientos importantes deberían ocurrir en la temporada baja.

Tener una mente tranquila y racional siempre es mejor que hacer movimientos apresurados cuando una turba enojada está lista para asaltar el castillo.