El último movimiento de Malik Nabers después de la derrota de los Gigantes ante los Chiefs Turns Heads

El Gigantes de Nueva York Dio a los fanáticos razones para estar emocionados en la Semana 2, a pesar de que sufrieron una derrota de 40-37 en tiempo extra a manos del Dallas Cowboys Cuando todo estaba dicho y hecho. En la semana 3, esa emoción desapareció bastante rápido, ya que los Gigantes recibieron una fea derrota por 22-9 por el Jefes de Kansas CityY en el camino, quedó bastante claro que Receptor de estrellas Malik Nabers estaba frustrado con el rendimiento de su equipo.

Una semana después de atrapar nueve pases para 167 yardas y dos touchdowns, Nabers tuvo solo dos recepciones para 13 yardas contra los Chiefs. Esta no es la primera vez Nabers ha sido visto visiblemente molesto Durante una derrota con Nueva York, y después del juego, lo llevó a conversar con un par de ex jugadores de los Gigantes, Odell Beckham Jr. y Antonio Pierce.

Malik Nabers conversa con Odell Beckham Jr., Antonio Pierce después de la pérdida de los Gigantes

Ambos ex #Giants ofrecían comprensión de Malik Nabers y el hermano mayor ama haber navegado sus propios caminos en el #NFL Después del juego. Por separado, y aparte de la conversación a continuación, cada uno expresó sus pasiones por saber que todavía tienen algo más que dar … https://t.co/4ymz8tfzgw – Josinanerson (@Josinaanderson) 22 de septiembre de 2025

Seleccionado con la selección general No. 6 en el Draft de la NFL 2024, Nabers inmediatamente reunió una campaña de Pro Bowl el año pasado, atrapando 109 pases para 1,204 yardas y siete touchdowns, a pesar de que Nueva York tiene una variedad de problemas de quarterback. Los Gigantes intentaron remediar ese problema firmando a Russell Wilson y Jameis Winston en la agencia libre, al tiempo que seleccionó a Jaxson Dart en la primera ronda del Draft de la NFL 2025.

Wilson incendió a los Cowboys en la Semana 2, pero el juego aéreo ha luchado para que cualquier cosa funcione en sus otras dos derrotas. Como era de esperar, eso ha frustrado a Nabers, quienes sufrieron el peor juego de su joven carrera en la derrota de Nueva York ante Kansas City el domingo por la noche. Teniendo en cuenta que la nueva temporada tiene solo tres juegos, es bastante preocupante ver las frustraciones de Nabers que ya está hirviendo.

Dos tipos que saben por lo que está pasando Nabers son Beckham y Pierce, ya que ambos muchachos se hicieron un nombre como jugadores en la NFL con los Gigantes. Después del juego, este dúo fue visto Tener una conversación Con Nabers, ofreciéndole consejos mientras navega por las primeras luchas que enfrenta Nueva York en la campaña de 2025.

«Los ex grandes gigantes Odell Beckham Jr. y Antonio Pierce hablando con Malik Nabers después del juego fuera del vestuario de los Gigantes. Parecía una conversación muy interesante,» La información privilegiada de la NFL Josina Anderson compartió en una publicación sobre X. «Ambos ex Giants estaban ofreciendo a Malik Nabers entendiendo y al hermano mayor Love Love haber navegado en sus propios caminos en la NFL después del juego».

Malik Nabers, Giants que buscan ganar la primera victoria en la Semana 4

En un equipo con muy pocos creadores de juegos ofensivos, está claro que Nabers es el mejor del grupo para Nueva York. Sin embargo, si un equipo contrario se encierra en él y desvía la mayor parte de su atención hacia él en el juego aéreo, puede ser eliminado del juego como lo fue el domingo por la noche. No ayuda que Wilson siga siendo una opción cada vez más inconsistente bajo el centro, pero los Gigantes aún no parecen interesados ​​en tirar a Dart al fuego.

Todos los Nabers y el resto de sus compañeros de equipo en Nueva York pueden hacer es trabajar para mejorar, y comienza con idear un plan de juego más fuerte para la Semana 4 que lo ayudará a involucrarse más desde el principio. Sin embargo, las cosas no se volverán mucho más fáciles para los Gigantes, ya que dibujarán un enfrentamiento difícil contra los Chargers de Los Ángeles la próxima semana. El inicio está programado para la 1 pm ET el domingo, y será vital para Nueva York involucrar a Nabers en este juego si quiere una oportunidad para ganar.