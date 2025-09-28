El último mensaje de Naufal, un atleta gimnástico indonesio que murió en Rusia: reza por mí

Gresik, Viva – Nurul Khotimah (57), madre atleta Gimnasia indonesia, Destino Naufal Al Bari (19), el morir Mientras asistía al campo de entrenamiento en Penza, Rusia, reveló Último mensaje El niño antes falleció.

Leer también: Creía que el equipo de Gymnastik indonesio, compitiendo en medio de la partida de Naufal Takdir al Bari



Naufal exhaló el último aliento el jueves 25 de septiembre de 2025 después de someterse a un tratamiento intensivo durante 12 días en el Hospital Ga Zakharyin.

Nurul todavía recuerda la última videollamada de Naufal. El sábado 13 de septiembre de 2025 de la mañana a las 01.00 Wib, su hijo llamó desde Rusia. En la conversación completa, Naufal aconsejó: «Mak, Mamak que es paciente, reza por mí, Mak»,

Leer también: Los hombres en Sragen fueron encontrados muertos en un pozo viejo con una profundidad de 25 metros



La madre respondió con un mensaje de que Naufal siempre fue cuidadoso. La conversación se convirtió en la última palabra que siguió sonando en la mente de Nurul.

Desde que se fue a Rusia el 1 de septiembre, Naufal a menudo envió fotos a su madre, desde momentos en el aeropuerto hasta la vida diaria en el dormitorio. Nurul glaseó cuando le contó anhelo.

Leer también: ESPORTS: G-Dragon está en PUBG Mobile



«Mamak quiere verte jugar en Yakarta. Sí, Mak, está bien, generalmente no permitido. El 18 de Mamak sale», dijo Nurul Piona frente al equipo de medios, en su casa en Gresik, Java Oriental, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Antes de que ocurriera el desastre, Naufal ya tenía una agenda sólida. Está programado para aparecer en el 53º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Fig. Después de eso, planeó participar en los Juegos Sea 2025 en Bangkok, luego regresó a Gresik en enero de 2026.

«Dijo que quería invitarme a su arnés en Kalimantan», dijo Nurul.

Desafortunadamente, todos los planes fueron desaparecidos. Indonesia perdió uno de sus jóvenes talentos que se predijo que brillarían en el evento internacional, incluso los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Cronología de accidentes en Rusia

El accidente que Befell Naufal ocurrió el lunes 16 de septiembre de 2025 cuando practicó números de cruce horizontal de los hombres. Cayó y sufrió una lesión grave en el cuello. Aunque todavía estaba en un estado consciente, fue trasladado de inmediato al hospital Ga zakharyin para recibir cuidados intensivos.

Durante 12 días en la sala de la UCI, la condición de Naufal nunca mejoró hasta que finalmente fue declarado muerto el 25 de septiembre de 2025.

Desde que llegaron la triste noticia, la familia en Gresik sostuvo a Tahlilan mientras esperaba el regreso del cuerpo de Rusia.