El último mensaje de Leonardo DiCaprio a Jane Goodall: ‘Eres mi héroe’

Leonardo DiCaprio está rindiendo homenaje a un compañero ambientalista, su amigo y colega Jane GoodallOMS murió el miércoles.

Goodall, de 91 años, estaba en Los Ángeles para dar una charla en UCLA.

«Hoy hemos perdido un verdadero héroe para el planeta, una inspiración para millones y un querido amigo», escribió el actor y activista en Instagram.

«Jane Goodall dedicó su vida a proteger nuestro planeta y dar voz a los animales salvajes y los ecosistemas que habitan», continuó. «Su innovadora investigación sobre chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de cómo nuestros parientes más cercanos viven, socializan y piensan, recordándonos que estamos profundamente conectados no solo con los chimpancés y los otros grandes simios, sino a toda la vida».

«Durante décadas, Jane viajó por el mundo con energía incansable, despertando generaciones a la maravilla del mundo natural. Habló directamente a la próxima generación, inculcando esperanza, responsabilidad y la creencia de que cada individuo puede marcar la diferencia. Inspiró a millones a preocuparse, actuar y esperar. Nunca se detuvo».

“Mi último mensaje a Jane fue simple: ‘Eres mi héroe’. Ahora, todos debemos llevar la antorcha para proteger nuestra casa compartida «.

Pidió que los lectores honraran su legado al apoyar el Instituto Jane Goodall y otros grupos de conservación que les importaba.

El año pasado, se anunció que la compañía de producción Apian Way de DiCaprio haría un película biográfica Sobre la vida de Goodall para Disney. Marcaría la primera vez que una actriz la retrataba en la película. Eleanor Catton está escribiendo el guión de la película, que todavía está en desarrollo.