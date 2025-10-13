El último mensaje conmovedor del periodista Saleh Al Jafarawi antes de ser asesinado a tiros por Israel en Gaza

GazaVIVA – Periodista El destacado Saleh Al Jafarawi murió tras ser asesinado por miembros de una “milicia armada” el domingo 12 de octubre de 2025. Saleh fue asesinado mientras cubría enfrentamientos en el barrio de Sabra en la ciudad de Gaza. En el vídeo publicado por periodistas y activistas se ve el cuerpo de Saleh tendido en un chaleco antibalas y con la prensa encima.

Lea también: Hamás libera a siete rehenes israelíes y los entrega a la Cruz Roja Internacional



Al Jazeera informó que varios palestinos desplazados también murieron en los enfrentamientos. El grupo armado busca aprovechar el vacío de seguridad en la ciudad tras el histórico anuncio del viernes de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para «poner fin a la guerra» e intercambiar prisioneros.

Antes de morir el pasado domingo, este periodista de Qatar realizó un vídeo en la Franja de Gaza. En el video que subió destacó a una pequeña que le pidió que le tomara una foto.

Lea también: Israel contra Indonesia en el tribunal de arbitraje deportivo tras rechazar la llegada de sus deportistas



«Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desde la región centro-norte de la Franja de Gaza, y con el alto el fuego alcanzado y el fin de la guerra – una guerra de exterminio y barbarie – había una niña que me pidió que le tomara una foto», dijo, citado en la cuenta de Instagram de Islamify, el lunes 13 de octubre de 2025.

En el vídeo, Saleh también expresó su gratitud a todos aquellos que habían estado con los palestinos expresando su independencia durante los últimos dos años.

Lea también: Cese militar en Gaza e Israel, Netanyahu: la operación no ha terminado



«Nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han apoyado la lucha del pueblo palestino durante el año pasado, especialmente durante los dos años de guerra. Muchas personas en todo el mundo han apoyado a Palestina con todo su corazón boicoteando, apoyando, saliendo a las calles en protestas y sentadas pacíficas. Desde el corazón de la ciudad de Gaza, enviamos palabras de sincero agradecimiento y reconocimiento: todos ustedes desempeñaron un papel importante para ayudar a poner fin a esta guerra», dijo.

Saleh Al Jafarawi también detalló una serie de luchas de la comunidad mundial al defender la independencia de Gaza durante los últimos dos años. Desde la flota de barcos humanitarios Freedom Flotilla hasta el equipo de fútbol que ayuda a transmitir el mensaje de independencia en cada partido.

«Cuando decimos que todos pueden dejar una huella de bondad para Gaza, realmente lo han hecho. Desde el equipo de fútbol que ayudó a transmitir el mensaje de independencia, la flota humanitaria de la «Flotilla de la Libertad» que mostró resiliencia, hasta los cantantes y actores de todo el mundo que usaron sus voces por Palestina, gracias a todos los que han apoyado esta lucha de cualquier manera», dijo.