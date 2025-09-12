El último lugar de la lista de Knicks se convierte en un enfrentamiento de guardia

El New York Knicks Agregó dos guardias veteranos a su lista de campamentos de entrenamiento el jueves mientras continúan clasificando su lugar mínimo veterano final antes de la temporada 2025-26.

SHAMET RETURNE DEL OFERTO NO GARANTADO

ESPNCharania informó que los Knicks volvieron a firmar guardia veterano Landry Shamet a un contrato de un año. El acuerdo no está garantizado, según el New York Poststefan bondyquien también informó que el francotirador Garrison Mathews Acordó un acuerdo de campamento de entrenamiento. Los dos competirán directamente con la última ranura de lista disponible de Nueva York.

Los Knicks operan bajo limitaciones financieras estrictas. Después de usar su excepción de nivel de contribuyente a principios de nivel a principios de este verano para firmar francés hacia adelante Yabusele de GuerschonPermanecen cubiertos en el segundo delantal. Nueva York se encuentra aproximadamente $ 3.7 millones bajo el umbral, suficiente para agregar una firma mínima veterana y firmar una de sus selecciones de draft a un acuerdo de novato.

De acuerdo a CORTARSian Begley, Shamet tenía múltiples pretendientes en la agencia libre, pero valoraba la continuidad de regresar a Nueva York. «Quería regresar a un vestuario que le gustaba y ayudar a los Knicks a competir por un título». Begley escribió en x.

El regreso de Shamet después de la lesión

Shamet, de 28 años, comenzó la temporada pasada con Nueva York con un contrato no garantizado antes de dislocar su hombro en la pretemporada. El equipo lo renunció, pero luego lo trajo de vuelta en diciembre. Surgió como un contribuyente constante en un banco que de otro modo sería de otro modo, promediando 5.7 puntos mientras alcanzaba un 39.7% más allá del arco.

El momento más memorable del guardia de 6 pies 4 llegó en los playoffs, cuando anotó 12 puntos en la derrota del Juego 6 de los Knicks ante la Pacers de Indiana en las finales de la Conferencia Este. En total, apareció en 11 juegos de postemporada y forzó un papel como un tirador de confianza desde el banco.

Shamet permaneció en Nueva York este verano, incluso trabajando como un fotógrafo no remunerado para el USTA durante el Abierto de Estados Unidos. Una ex selección de primera ronda del estado de Wichita en 2018, Shamet también ha jugado para Filadelfia, el Clippers de Los ÁngelesBrooklyn, Phoenix y Washington antes de llegar a Nueva York.

Mathews trae profundidad de tiro

Mathews, de 27 años, ha dejado su huella como un arma perimetral confiable. Promedió 7.5 puntos y una mejor carrera de 1.3 asistencias en 47 juegos con el Atlanta Hawks La temporada pasada mientras disparaba 39% desde el rango de 3 puntos. Durante su primera temporada en Atlanta en 2023-24, derribó un 44% de sus tiros desde más allá del arco.

El guardia de 6 pies 6 pulgadas es un tirador de 38.2% de carrera de Deep. Después de pasar sin reclutamiento, se abrió camino en la liga a través de la Liga G con paradas en Washington y Houston antes de encontrar un nicho con los Hawks.

Knicks vinculado a Simmons

La batalla de la pista trasera se produce en medio de informes que vinculan a Nueva York con el agente libre Ben Simmons. Insider de la NBA desde hace mucho tiempo Marc Stein informó A principios de esta semana, Simmons rechazó una oferta mínima veterana de un año de los Knicks. Begley luego respondió Eso, si bien el equipo tuvo conversaciones con Simmons, no se hizo una oferta formal.

Begley agregó que Shamet y el ex sexto hombre del año Malcolm Brogdon También estaban en el radar de los Knicks para su último ranura abierta. El jueves, el informe Shamet resultó preciso.