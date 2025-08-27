El último lanzamiento de la nave espacial de SpaceX despliega 8 satélites ficticios, luego salpique a Dow







Spacex Lanzó la última prueba de su Starship Mega Rocket el martes por la noche y completó el primer despliegue de una prueba de prueba `Ocho satélites ficticios` en el espacio. Después de poco más de una hora pasando por el espacio, la nave espacial salpicó según lo planeado en el Océano Índico.

Starship explotó de Starbase, el sitio de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas, justo después de las 6:30 p.m. Fue la décima prueba para el cohete más grande y poderoso del mundo, que SpaceX y la NASA esperan usar para que los astronautas vuelvan a la luna.

NASA ha ordenado dos naves espaciales para aterrizar a los astronautas en la luna más tarde esta década, y el objetivo final del CEO de SpaceX Elon Musk es Marte. Ningún miembro de la tripulación estaba a bordo del lanzamiento de demostración. La prueba también incluyó el retorno exitoso del refuerzo súper pesado de la artesanía, que salpicó en el Atlántico después de probar una secuencia de motor de aterrizaje.

La nave espacial en sí continuó orbitando la tierra `pasando de la luz del día en Texas hasta la noche y de regreso al día nuevamente` Antes del salpicadura planificado. Antes de que la nave golpeara las olas, sus motores dispararon, volteando su posición para que entrara al agua en posición vertical con el cono de la nariz apuntando hacia arriba.

La exitosa demostración se produjo después de un año de percances. Las pruebas consecutivas en enero y marzo terminaron solo unos minutos después del despegue, lloviendo los restos en el océano. La prueba más reciente en mayo `El noveno intento` terminó cuando la nave espacial se salió de control y se rompió.

SpaceX luego rediseñó el refuerzo súper pesado con aletas más grandes y más fuertes para una mayor estabilidad, según una publicación de la compañía en la plataforma social X este mes. La primera nave espacial explotó minutos en su vuelo de prueba inaugural en 2023. El primer lote de SpaceX de Enlace de estrellas Los satélites se lanzaron en 2019 desde un cohete Falcon que se alejó de Cape Canaveral.

