El Pura sangre World ofrece una sincera despedida al viajero marítimo, el hijo vivo final del legendario Secretaría ganadora de la triple corona de 1973quien falleció pacíficamente a los 35 años el 27 de julio en Granja de bridlewood en Ocala, Florida. Su la muerte significa El cierre de un capítulo vivo del linaje de la Secretaría, pero su legado galopará hacia adelante en la memoria y las líneas de sangre por igual.

Vida tranquila, linaje audaz: historia de un semental

Nacido en 1990 en Granja de campos de viento En Ontario, Viajero marítimo Pasé casi toda su vida en Bridlewood Farm, teniendo ha comprado Como un año del fundador de la granja, Arthur Appleton. Aunque no está destinado a la fama de la pista de carreras, sirvió fielmente como un semental teaser, desempeñando un papel vital en las operaciones de reproducción durante más de dos décadas.

Sementales teaser se utilizan para ayudar a determinar cuándo las yeguas están en estro (calor), lo que indica el momento ideal para el apareamiento con sementales de alto valor. Aunque no es una posición glamorosa, requiere temperamento, paciencia y confiabilidad -tracks viajeros marítimos evidentemente poseído en abundancia. Su presencia constante en Bridlewood Farm lo convirtió en un favorito entre el personal y un contribuyente respetado detrás de escena.

Incluso en edad avanzada, el caballo de castaño retuvo un espíritu notable. A pesar de la cercanía y la disminución de la fuerza física, mantuvo un apetito y conciencia abundante, a menudo alentado con puré de alimentos y zanahorias para bebés, un regalo favorecido. Granja GEl gerente eneral George Isaacs refleja con cariño: «Todos los días está aquí, está destinado a estar».

Fin de una era: más que un símbolo

Viajero marítimo marcas de paso el final del La presencia viva del linaje de la secretaría—Un momento conmovedor en la historia de las carreras.

«Lo pusimos a descansar en el cementerio de Bridlewood el domingo por la mañana, junto con todos nuestros otros caballos que eran cercanos y queridos para nuestra gente y nuestros corazones», dijo Isaacs.

Según la carrera de pura sangre, «los enterrados allí incluyen a mi Gallant, un ganador del G1 que fue tercero en Belmont Stakes de Secretaría y el segundo detrás del ganador de la Triple Corona en el Arlington Invitational».

La conexión de Bridlewood con el pasado se profundiza con su pérdida. Como señala Isaacs, Maritime Traveler era más que un accesorio: representaba «una conexión con el antiguo Bridlewood» y su era fundadora bajo Arthur y Martha Appleton. Sin embargo, Bridlewood continúa prosperando, contribuyendo a los éxitos de las carreras modernas como el periodismo ganador de Preakness y la soberanía destacada–Ambos trazando su linaje de regreso a la Secretaría.

Mientras los hijos de la secretaría Tuve un éxito mixto Como Sires, la vida de los viajeros marítimos simboliza la resistencia de su línea de sangre, no solo a través de la progenie sino a través del cuidado, la devoción y la conexión con los latidos del deporte.. Su larga vida útil, para un pura sangre, atestigua tanto su constitución como para la calidad de la atención en Bridlewood.

El panorama de las carreras de hoy todavía pulsa con Influencia de la secretaríaencarnado por nietos como Storm Cat, ap Indy y Gone West, cuya progenie domina campos de carreras como el Derby de Kentucky.

«Siempre supe quién era, pero realmente no había pensado mucho en cuántos hijos o hijas de la Secretaría podrían quedarse», dijo Isaacs.

«Ha sido genial ser una pequeña parte de esta historia a medida que se desarrolla».

Racing recuerda una leyenda viva

Es posible que el viajero marítimo nunca haya corrido en el círculo del ganador, pero él llevaba el peso de un legado con tranquila dignidad. Su fallecimiento no es solo una pérdida de patrimonio; Es un homenaje a la vida bien vivida bajo una cuidadosa administración.

Si bien no deja descendientes directos en la pista o en el cobertizo de reproducción, su importancia era simbólica. Se puso de pie como el último vínculo físico vivo con la secretaría, y su larga vida fue tratada con reverencia por quienes entendieron lo que él representaba. En una industria que reverde las líneas de sangre, la mera existencia de Maritime Traveler durante 35 años ayudó a preservar la memoria de uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos.

En Bridlewood Farm, la conexión con el pasado dorado de Racing y el futuro esperanzador continúan. Y en algún lugar más allá de las puertas de pasto, el último hijo vivo de la Secretaría corre gratis, su historia corriendo en cada descendiente, cada recuerdo y cada latido del deporte.