El último estudio revela que los automóviles eléctricos pueden reducir los costos de electricidad en el hogar hasta en un 90 por ciento

Jacarta – El desarrollo de los vehículos eléctricos (EV) no se limita únicamente a la eficiencia de conducción y las cero emisiones. Tecnología lo último llamado Vehicle-to-Home (V2H) ahora abre nuevas oportunidades, donde coche electrico puede usarse como fuente de electricidad para Casapotencialmente incluso ahorrando costos energía hasta el 90 por ciento.

Lea también: Revolución de los juegos online en la era de la tecnología avanzada



Este hecho se revela en un estudios colaboración realizada por la Universidad de Michigan y Ford Motor Company, citado por VIVA jueves 25 de diciembre de 2025.



Ilustración de un cargador SPKLU atascado en un coche eléctrico

Lea también: Existe tecnología automotriz avanzada que puede cambiar la industria del mercado automotriz



El estudio destaca cómo el uso inteligente de las baterías de los vehículos eléctricos puede tener un gran impacto en el gasto de electricidad de los hogares y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de carbono.

¿Qué es el vehículo a casa (V2H)?

Lea también: Legisladores de Golkar valoran el downstreaming como estrategia para transformar la estructura económica nacional



Vehicle-to-Home es una tecnología que permite distribuir la energía eléctrica procedente de las baterías de los coches eléctricos hasta el hogar. En otras palabras, los vehículos eléctricos no sólo funcionan como medio de transporte, sino también como almacenamiento de energía móvil que puede utilizarse cuando sea necesario.

Esta tecnología funciona mediante un sistema de carga bidireccional (carga bidireccional). A diferencia de los cargadores convencionales que sólo suministran electricidad al coche, este sistema permite que la corriente eléctrica salga de la batería del VE hacia la instalación eléctrica de la vivienda.

Este concepto es similar al uso de un generador de respaldo, pero es mucho más ecológico porque no utiliza combustibles fósiles y no produce emisiones.

Resultados del estudio: potencial para ahorros de costos significativos

Según los resultados de la investigación, el uso del sistema V2H permite a los propietarios de vehículos eléctricos:

1. Cargar los vehículos cuando las tarifas eléctricas sean bajas

2. Almacenar energía procedente de fuentes renovables como paneles solares

3. Utilice esta energía para las necesidades del hogar cuando las tarifas eléctricas sean altas

Con este esquema, los costos de carga y el consumo de electricidad en el hogar se pueden reducir entre un 40 y un 90 por ciento durante la vida útil del vehículo. Además de ahorrar costes, este método también ayuda a reducir la carga de la red eléctrica nacional durante las horas punta.

Impacto positivo en el medio ambiente

Además de los beneficios económicos, V2H también contribuye en gran medida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hogares pueden beneficiarse de una energía más limpia y estable, especialmente cuando se combina con un sistema de energía solar.

En caso de un corte de energía, un vehículo eléctrico con tecnología V2H también puede funcionar como fuente de energía de emergencia, manteniendo encendidos dispositivos importantes como el refrigerador, las luces y la conexión a Internet.