El último equipo invicto de la NBA no es quien crees que es

El 2025-26 NBA La temporada ha tenido un comienzo increíble. Ha habido jugadores estrella estallando. Los novatos brillan a un nivel que algunos no vieron venir. E incluso ha habido escándalos de apuestas que han sacudido a todo el mundo del deporte.

A través de todos los resultados en la cancha, solo un equipo se ha mantenido invicto durante las dos primeras semanas del año. El equipo no es quien crees que es. Uno que ha lidiado con una letanía de lesiones y una dura racha de partidos.

Estamos hablando de la Trueno de la ciudad de Oklahoma. Necesitaron dos tiempos suplementarios para ganar cada uno de sus dos primeros juegos, y han escapado de muchas situaciones difíciles en su camino hacia un Inicio 7-0. Cuando el MVP defensor Shai Gilgeous-Alexander está en tu equipo, las victorias llegarán. ¿Pero el último invicto? Esto es una sorpresa.

Oklahoma City Thunder gana sin sus estrellas

Por supuesto, cuando SGA juegue para tu equipo, podrás acumular muchas victorias. Su habilidad para llegar a la línea de falta es tan impresionante como cuando James Harden Solía ​​hacerlo en su Días de los Houston Rockets.

El Oklahoma City Thunder ha estado jugando sin Jalen Williams durante toda la temporada hasta el momento. Alex Caruso sufrió una conmoción cerebral al principio y se perdió algunos partidos. Chet Holmgren Se ha tenido que perder los últimos tres partidos. Y todavía tienen que ver al novato de segundo año Nikola Topic, quien es sometido a quimioterapia fo cáncer testicular.

Por supuesto, SGA está dando sus números habituales. Pero están recibiendo ayuda de varios medios. El tercer máximo anotador del equipo este año es un jugador que jugó con moderación durante su temporada de novato. Ingresar Ajay Mitchell, Nativo de Bélgica y graduado en UC Santa Bárbaraque ha estado llorando.

Mitchell promedia 17 puntos por noche y hace que las cosas sucedan de forma regular. Obtener esta producción de alguien que ni siquiera apareció en la mitad de los juegos del año anterior es enorme. Y en apenas su segunda temporada, es un gran avance para el futuro del equipo mientras buscan jugadores para dar un paso adelante.

Aarón WigginsUno de los héroes anónimos de la carrera de OKC hacia las Finales de la NBA ha continuado con su fuerte juego. Como titular en cuatro de sus siete apariciones, ha promediado 13 puntos por partido hasta el momento. Isaías Hartenstein Está promediando un doble-doble y repartiendo cuatro asistencias por noche.

Un equipo es tan bueno como la suma de sus partes. Shai tiene un promedio de 34-5-6 por noche para liderar el camino. Y el hecho es que el elenco de apoyo ha aumentado su apoyo. Y éste se ha mantenido en la cima.

¿Cuánto tiempo permanecerá invicto Thunder?

El Espuelas de San Antonio y Chicago Bulls sufrieron sus primeras derrotas durante el fin de semana, despejando el camino para que OKC se quede como finalista sin una L. Victor Wembanyama y Josh Giddey Han jugado un baloncesto increíble para sus respectivos equipos, pero finalmente cada uno sucumbió a la derrota.

Una victoria de 31 puntos sobre el Pelícanos de Nueva Orleans del domingo mostró lo bueno que ha sido el Oklahoma City Thunder esta temporada. La pregunta, por supuesto, es cuánto tiempo permanecerán sin pérdidas.

La próxima semana el Thunder jugará cuatro partidos, todos como visitante. Se enfrentan a Los Ángeles Tijeras en el primer inicio del año a las 11:00 p.m. ET del martes. Después de eso, están los Portland Trailblazers el miércoles. El fin de semana veremos batallas Reyes de Sacramento el viernes y los Memphis Grizzlies el domingo por la noche.

A juzgar por el viaje, la dificultad de los oponentes y los informes de lesiones, los TrailBlazers parecen tener la mejor oportunidad de terminar el comienzo perfecto. A Inicio 4-2 en medio de cierta agitación fuera de la cancha ha demostrado el aplomo que ha jugado Portland y el crecimiento dentro del vestuario también.

Esté atento a OKC, ya que SGA y compañía buscan mantenerse perfectos.