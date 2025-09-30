El último día del descuento fiscal, Wuling vende bien y los autos chinos en Europa

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive El lunes 30 de septiembre de 2025, que le llamó la atención de los entusiastas de los automóviles en Indonesia y el mundo. Desde el programa de blanqueamiento fiscal hasta el fenómeno de automóvil eléctrico chino, ¡vea la siguiente información más reciente!

1. El último día Descuento de impuestos Vehículo motorizado

Ilustración Samsat para pagos de impuestos de vehículos motorizados. Foto : Viva.co.id/yunisa Herawati

Los programas de blanqueamiento de impuestos de vehículos en West Java y NTB terminaron hoy, el 30 de septiembre de 2025, con alivio y descuentos de hasta el 50% para grupos vulnerables. La larga cola en Samsat mostró que el entusiasmo de los residentes aprovechó esta oportunidad antes de que la multa volviera a estar activa.

2. Nuevos autos Wuling vendieron miles de unidades cada 1 hora

Wuling Binguo SLos automóviles eléctricos con un diseño retro-moderno, vendieron 55,840 unidades desde el lanzamiento, que muestra una bienvenida extraordinaria de los consumidores. Con precios que comienzan en IDR 146 millones y características avanzadas, como la carga rápida de 35 minutos, este automóvil es adecuado para la movilidad urbana.

3. Los europeos están empezando a sentirse cómodos con Móvil chino

Las ventas de autos chinos en Europa aumentaron un 121% en agosto de 2025, con marcas como MG y BYD superaron a Tesla y Fiat. Los automóviles eléctricos y el híbrido enchufable de China ahora están controlando la participación de mercado de hasta un 20.2%, lo que muestra una creciente confianza del consumidor.