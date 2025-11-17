El último cuarto de 47 puntos lleva a los Atlanta Hawks sin Trae Young a su quinta victoria consecutiva

Getty

La vida es genial para el Halcones de Atlanta ahora mismo. Después de recuperarse para aturdir al soles fénix El domingo por la noche ganaron cinco partidos seguidos. Trae Young No ha jugado en ninguno de ellos. Kristaps Porzingis Ha estado entrando y saliendo de la alineación.

Guardia Vit Krejci se ha ganado uno de los mejores apodos de la NBA durante este tramo, como dice ahora”Calor checo“.

Un esfuerzo de 47 puntos en el último cuarto les ayudó a remontar una desventaja de 18 puntos de cara a ese cuarto, el equipo ahora tiene marca de 9-5. Entre Sr. Okongwu’s luces apagadas tiro de tres puntos, Nickeil Alexander-Walkerel continuo surgimiento, y Jalen JohnsonComo son dominantes, es difícil elegir un ángulo.

Eso ni siquiera incluye a los cercanos. Dyson Daniels triple-doble. Este equipo parece peligroso.

Atlanta Hawks jugando gran pelota

Se pueden extraer varios factores para intentar analizar el éxito de los Atlanta Hawks. El continuo juego fuerte de sus reservas. Sr. Okongwu luciendo como uno de los mejores tiradores de la liga. Por supuesto, hay Jalen Johnson colocación números locos cada tarde.

En su último triunfo, claramente fue Nickeil Alexander-Walker. En un partido que el equipo ganó por sólo dos puntos, tuvo una línea que demuestra lo valioso que era. Anotó 16 de sus 26 puntos en el último cuarto.

NAW anotó el disparo de la ventaja en el último minuto, encendiendo un mini calentador para cerrar la victoria de remontada. Y tuvo +22 en un partido decidido por una posesión. Tenían -24 cuando estuvo fuera de la cancha. Deni Avdija ha tenido un impacto similar en Portland.

Alexander-Walker, la mayor adquisición como agente libre para el equipo, aportó la experiencia ganadora de su tiempo con el lobos de minnesota. Reemplazar a Trae Young no es nada fácil. Pero ha podido hacerlo funcionar y el equipo no ha perdido el ritmo en absoluto mientras él ha estado ahí. Crédito a la ex hokie y primo del actual MVP de la NBA Shai Gilgeoux-Alexander.

También es digno de mención aquí que Kristaps Porzingis se ha perdido tres de las cinco victorias que Atlanta ha acumulado durante esta racha. Quin Snyder ha hecho un trabajo maravilloso al haciendo que las piezas encajen.

Proyectando el futuro cercano de los Atlanta Hawks

Cada vez que un equipo gana cinco juegos En una fila como ésta, el futuro se convierte en el principal tema de conversación. ¿Cuánto tiempo podrán seguir ganando los Atlanta Hawks a este ritmo? ¿La racha de victorias continuará una semana más? ¿O se doblará rápidamente y patinará?

Los próximos dos juegos serán pruebas serias para Atlanta. Se jugarán su racha de cinco victorias consecutivas contra el Pistones de Detroit el martes por la noche, quienes llegan a la semana con una racha propia de nueve juegos. Victor Wembanyama y el Espuelas de San Antonio Espera el miércoles por la noche.

El avispones de charlotte y Pelícanos de Nueva Orleans son los dos siguientes, lo que les da una semana de cuatro juegos con algunos oponentes menos estresantes en el backend.

Trae Young aún está a unas semanas de regresar. Un equipo que fue proyectado Ganar 46 partidos es jugar por delante de su ritmo. Atlanta no ha ganado más de 43 juegos desde que se unió, pero esta temporada parece que puede ser diferente.

Esperen que los Hawks lleven a los Pistons al límite el martes al final de su serie consecutiva.

¡Cualquier cosa puede pasar en ATL!