El último contenido de Lula Lahfah con Reza Arap toca la felicidad

Jacarta – Triste noticia viene de celebgram. Lula Lahfah que falleció el viernes 23 de enero de 2026. Lula Lahfah habría muerto a causa de un paro cardíaco y un paro respiratorio, tras no dar noticias a sus seres más cercanos durante un día.

Hace unos días, Lula Lahfah acaba de crear contenido divertido con su amante, Reza árabe. El vídeo subido a TikTok se convirtió entonces en el último contenido creado con su amante.

En el vídeo, se ve a Lula Lahfah y Reza Arap jugando el desafío «Al menos», que consiste en burlarse mutuamente.

Lula Lahfah comenzó con una sátira sobre el vídeo electoral en tinta dirigido a Reza Arap.

«Al menos nunca he hecho un vídeo electoral en tinta», dijo Lula Lahfah, citando su vídeo de TikTok, el viernes 23 de enero de 2026.

«Al menos pagaré por ti», dijo Reza Arap.

Lula Lahfah insinuó entonces que Reza Arap le había encomendado deliberadamente un proyecto cinematográfico para acercarse a la mujer que le gustaba. Este es un código sobre su invitación a protagonizar la película Should be Horor, donde Reza Arap debutó como director. Poco después del proceso de producción de la película, se informó que los dos estaban saliendo.

«Por último, nunca doy películas para acercarme a las chicas», bromea Lula Lahfah.

Además, la celebridad de 26 años también bromeó acerca de que la exnovia de Reza Arap no lo admite. Lula Lahfah admitió que nunca había tenido citas en secreto o clandestinamente como Reza Arap.

«Al menos mi ex admite que soy un emua. No hay necesidad de callejones», dijo Lula Lahfah.

Lula Lahfah también se refirió a la felicidad. Está orgulloso porque puede sentirse feliz con lo que tiene ahora.

«Al menos puedo ser feliz conmigo mismo», dijo.

Este contenido luego se convirtió en la última carga de Lula Lahfah con Reza Arap en su cuenta de TikTok. Este momento fue el centro de atención y generó varios comentarios tristes por parte de los internautas.

«Luull, espero que tus actos de adoración sean aceptados, eres una buena persona, klull. Y te llaman a un buen día, ahí tranquila, lul», comentó un internauta.