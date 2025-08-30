El turno de Uya Kuya para ser saqueado por las masas

VIVA – Después de ser el objetivo de las críticas fuertes debido al problema que se está llenando, ahora es un giro de la casa Vas a quien participó en el botín. Esta sorprendente noticia sigue a un incidente similar que anteriormente le sucedió a la Cámara de Política Sahroni y Eko Patrio. A través de las cargas en la historia de Instagram, Denny Sumargo, una visión inesperada, donde la cerca de la casa de Uya Kuya fue desarraigada por las masas que luego entraron y saquearon los artículos en ella.

El momento saqueo fue grabado en el video subido por Denny Sumargo e inmediatamente se extendió rápidamente en las redes sociales. En el video, una multitud de masas logró derribar la cerca de la casa de Uya Kuya. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Sin dudarlo, entraron en el área de la casa y comenzaron a tomar bienes pertenecientes al famoso presentador. Esta escena fue repentinamente horrible en el público, considerando que anteriormente otras dos figuras públicas también experimentaron lo mismo.

Después de que la Casa de Sahroni y Eko Patrio se convirtió en el centro de atención, el evento de que antes de Uya Kuya agregó una larga lista de incidentes preocupantes.

Anteriormente, Uya Kuya y Eko Patrio recibieron críticas del público porque fueron encontrados bailando después de la reunión plenaria. Eso luego se enfureció a la gente.

Mientras Sahroni fue criticado e incluso su casa fue saqueada por primera vez debido a sus palabras que se consideraban demasiado groseras para la comunidad, como decir a las personas con la palabra «estúpido». A pesar de que es un representante de la gente, causando ira en la comunidad.