El turno de Noomi Rapace mientras la Madre Teresa atrae a los compradores de Kinology

«Madre,» Teona Strugar MitevskaLa película que provoca la reflexión Noomi Rapace como Teresaha atraído una serie de compradores internacionales.

La película, que se estrenó en la noche de apertura de Festival de Cine de Venecia‘s Horizons strand earlier in th festival, has been sold by Kinology to France (Nour Films), Germany & Austria (Squareone), Italy (Adler Entertainment), Middle East (Front Row Entertainment), Poland (So Films), Portugal (NOS Lusomundo Audiovisuais), Switzerland (Trigon Film), Indonesia (PT Falcon), Ex-Yugoslavia (MCF Megacom), República Checa y Eslovaquia (Film Europe), Bulgaria (Beta Film), Baltics Territories (GPI), Benelux (Imagine Film Distribution) y Airlines (Skeye Fright Entertainment).

Ambientada en Kolkata (entonces Calcuta), India, en agosto de 1948, «Madre» sigue a Teresa, madre superior del convento de las hermanas de Loreto, mientras espera ansiosamente permiso para dejar su monasterio y crear una nueva orden religiosa. El drama, filmado en inglés, se centra en siete días fundamentales en la vida del futuro santo cuando enfrentó un dilema que desafió sus ambiciones y fe.

Mitevska, quien anteriormente exploró la vida de la madre Teresa en su documental «Teresa y yo», se basa en una extensa investigación que incluye entrevistas con las últimas hermanas vivas que presenciaron el personaje del santo. El director posiciona a su protagonista no como una santa tradicional, sino como «casi un CEO de una empresa multinacional, implacable y ambiciosa», como dice en la declaración de su director.

Hablando con Variedad Por delante de Venecia, Mitevska dijo su película tenía como objetivo «desmitificar la santa perfecta».

«Era esencial mostrar a su humanidad y no su grandeza. Celos, deseo, ira. ¿Cómo puedes ser bueno si no conoces lo malo? Estamos abiertos a mirar más allá de los mitos masculinos», dijo el Helmer, señalando que «Alexander Sokurov hizo su» tetralogía de poder «sobre Hitler y Lenin y todos lo aceptaron. Pero cuando llega a las mujeres … incluso yo soy un prisionero de lo que debo representar».

«Madre» fue producida por Entre Chien et Loup, hermanas y hermano Mitevski, Rainy Days Prods., Frau Film, SCCA/Pro.BA y Raging Films.