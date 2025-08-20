El turno de Nafa Urbach para ser designado como enemigo de Nikita Mirzani

Yakarta, Viva – Nikita Mirzani Nuevamente agregando una larga lista de celebridades que hostil a él. Esta vez, es turno Nafa Urbach quien fue arrastrado al conflicto de calor del controvertido artista.

Aunque en prisión, la cuenta de redes sociales de Nikita sigue activa gracias a la gestión de su equipo. Cada vez que hay una sátira o escala, aparece inmediatamente una respuesta dura, incluido Nafa Urbach. ¿Cómo qué? Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Inicialmente, NAFA solo compartió sus puntos de vista sobre la historia de Instagram relacionada con el caso del banco de BCA que desmanteló la cuenta corriente de Nikita en el juicio. En contraste con algunos partidarios de Nikita que atacaron el banco, la ex esposa de Zack Lee realmente bromeó.

«Aquí solo parece que la educación en Indonesia todavía está muy muy lejos. Probado cuando vio que BCA fue criado debido a casos de extorsión. Owalah Mbok Yah leyó la ley, podría preguntarle a GPT Chat, preguntó a Google. Gosh», escribió Nafa Urbach, citado el miércoles 2025.

Ese comentario luego hizo que Nikita se sintiera ofendida. En breve, la cuenta de Instagram de Nikita Mirzani en realidad replicó las viejas noticias sobre la desgracia de Nafa, que fue un incidente cuando la policía lo había asegurado debido a una droga dura en un café. La carga fue distribuida por primera vez por la cuenta de Nikita FanBase, @terasdoraemon_officialel 18 de agosto de 2025.

Las blasfemias ciudadanas eran imparables. La columna de comentarios estaba llena de ataques contra NAFA.

«Oh, este es el que está en el cielo», escribió uno de los partidarios de Nikita.

«Es cierto que todo este tiempo estaba en silencio sin unirse al Nimbrung, EH, en cambio, hizo un gran éxito por la piel de los internautas de AME», dijo otra cuenta.

«Se graduó de la educación de la gente de la escuela secundaria. Eligió ser un consejo debido a los artistas y el dinero, solo mira la historia de sus candidatos a la educación», dijo otro intervalo.

Esta disputa parecía revivir la vieja historia. En 2016, Nikita y Nafa estuvieron involucrados en problemas después de que circulara el video de Snapchat, mostrando a Nikita con Zack Lee, que todavía era esposo del esposo de Nafa. En el video se ven tan cerca que se cree que se besan.

En ese momento, Nafa había arrojado su tristeza a través de las redes sociales, mientras que Nikita aclaró apresuradamente que su relación con Zack era solo una amiga. También negó la escena del beso, llamándola solo una ilusión debido a la posición de la cabeza que estaba junta. De hecho, Nikita le había pedido a NAFA que restaurara su buen nombre.

Aunque NAFA finalmente afirmó haber perdonado a Nikita, su última sátira ahora está revelando las viejas heridas. Además, como miembro del Parlamento Indonesio, muchas partes consideran la declaración de NAFA sobre la calidad de la educación para ofender a la comunidad.

Un creador de contenido se unió a criticar los pasos de NAFA. Según él, un legislador debe proporcionar una educación constructiva, que ni siquiera hace una declaración que se considera degradante de su propia gente.

Con esta situación, se espera que la relación entre Nafa Urbach y Nikita Mirzani vuelva a calentar, repitiendo viejos dramas que han adornado el mundo del entretenimiento en el país.