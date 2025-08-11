El turista escapa al ataque de elefante en el Parque Nacional Bandipur de Karnataka







Un turista tuvo un escape estrecho después de ser atacado por un colgante salvaje en el Parque Nacional Bandipur, Gundlupet Taluk del distrito de Chamarajanagar, dijeron el lunes las autoridades.

Según ellos, el incidente ocurrió en el carretera nacional Pasando por el bosque de Bandipur el domingo.

Según los informes, el turista trató de fotografiar un elefante salvaje que estaba comiendo tomates. El elefante provocado le acusó y se apresuró a pisotearlo bajo sus poderosos pies.

Afortunadamente, el turista, se dice que es de KeralaSobrevivió al ataque con lesiones.

Los funcionarios del bosque lo están buscando para determinar su identidad y reunir más detalles.

