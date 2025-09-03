El turismo en Shimla sufre la pérdida ya que los servicios de trenes permanecen suspendidos







El icónico juguete Kalka-Shimla tren Los servicios permanecieron suspendidos por tercer día consecutivo el miércoles debido a múltiples deslizamientos de tierra y bloqueos de vía causados ​​por lluvias incesantes en Himachal Pradesh, afectando severamente el turismo y el negocio de los taxis en la capital de la colina.

Las fuertes lluvias continuas durante casi una semana han interrumpido la vida normal en el estado, bloqueando las carreteras y la infraestructura dañina. El Northern Railway ha anunciado que todos los servicios en la ruta del Patrimonio de la Patrimonio Mundial de la UNESCO permanecerán suspendidos hasta el 5 de septiembre a medida que los ingenieros trabajan para eliminar los escombros y reparar secciones dañadas de la vía, particularmente cerca de Datiyar en el distrito de Solan, donde se ha lavado una parte de la pista.

La suspensión ha golpeado local turismo-El empresas relacionadas con duro, especialmente durante la temporada de monzón, cuando muchos visitantes prefieren el tren de juguete para su experiencia de viaje pintoresca pero relativamente segura.

Luckey, presidente de la Unión de Taxi en la estación de ferrocarril de Shimla, le dijo a ANI que Halt in Services ha dejado a muchos conductores que luchan por llegar a fin de mes.

«La lluvia ha causado muchos problemas. Las carreteras están bloqueadas en casi todas partes. Nuestro negocio se ha visto gravemente afectado. El tren fue nuestro único enlace, trayendo a algunos turistas, pero ha estado cerrado durante cinco días. Ahora nos resulta difícil cubrir nuestros gastos diarios», dijo Luckey.

Agregó que mientras el Ferrocarril ha notificado oficialmente la suspensión hasta el 5 de septiembre, el daño es extenso.

«Dicen que los deslizamientos de tierra han ocurrido en varios lugares y cerca de Datiyar, la pista en sí se ha ido. Incluso aquí en la estación, tenemos que abandonar nuestros vehículos y caminar para evitar daños, porque los árboles están cayendo en todas partes. Nuestro sustento estaba funcionando solo por el tren, pero desde que se detuvo, todo ha llegado a un pie», dijo.

Las autoridades han desplegado equipos para despejar deslizamientos de tierra y restaurar la conectividad en la pista, pero con más pronóstico de lluvia, la línea de tiempo para la reanudación de los servicios sigue siendo incierto.

El tren de juguete Kalka-Shimla, construido en 1903, una ruta del tren del patrimonio es uno de los sorteos turísticos más grandes de la región, que ofrece vistas panorámicas de las montañas, valles y arquitectura de la era colonial. Se espera que su suspensión prolongada durante la temporada máxima del monzón cause una mayor tensión económica en aquellos que dependen del turismo en la ciudad.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente