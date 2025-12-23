El turismo en el sur de Lampung se está volviendo viral: aquí hay una lista de destinos que puede visitar

LampungVIVA – Lampung del Sur fortaleciendo cada vez más su posición como uno de los principales destinos turísticos de Sumatra. Esta región, conocida por sus encantadoras playas y su naturaleza tropical, ha registrado un aumento significativo de visitas turísticas en los últimos años.

Según datos oficiales del Gobierno de la Regencia del Sur de Lampung a través de gotrack.lampungselatankab.go.id, el número de visitas turísticas aumentará drásticamente de 2023 a 2024. Se registra que las visitas aumentaron un 123 por ciento con un total de 1.510.813 turistas a lo largo de 2024. Se espera que esta tendencia positiva continúe durante las vacaciones de finales de 2025. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

No sólo depende de las playas, South Lampung ofrece una variedad de opciones turísticas que ahora son cada vez más demandadas. Comenzando desde la playa de Kalianda, famosa por sus vistas panorámicas del monte Rajabasa, la playa de Minang Rua con arena blanca y agua de mar clara, la emblemática Marina Beach con hileras de barcos de pesca, hasta atracciones naturales como Way Sulphur Kalianda y el monte Rajabasa, que son adecuadas para los amantes de la aventura.

En medio de un creciente interés turístico, JungleSea se perfila como un destino que ofrece una experiencia diferente. Al ser la única atracción turística de Lampung que combina recreación y playas en una sola área, JungleSea está preparando una serie de eventos especiales de fin de año titulados «JungleSea Wonderland».

Este evento tendrá lugar del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 y está diseñado como entretenimiento familiar para todas las edades. Los visitantes pueden disfrutar de varias atracciones interesantes, como desfiles de bandas de música, encuentros y saludos con las mascotas Gala y Tala, divertidos sustos, experiencias con mascotas exóticas y rincones musicales que acompañan el ambiente festivo en la playa.

JungleSea no solo se centra en el entretenimiento, sino que también fortalece el ecosistema turístico de South Lampung al inaugurar Sai Rupa, el centro de souvenirs más nuevo que abrió sus puertas el 14 de diciembre de 2025. Curiosamente, Sai Rupa se puede visitar sin tener que comprar un boleto de entrada a JungleSea, por lo que está abierto a turistas y al público en general que desee buscar recuerdos regionales.

En Sai Rupa, los visitantes pueden encontrar diversos productos locales de las MIPYMES de Lampung, que van desde chips de plátano y café de Lampung hasta bocadillos regionales. Para dar la bienvenida a las vacaciones de fin de año, también hay una promoción especial disponible en forma de un descuento de 5.000 IDR para compras en Sai Rupa para los visitantes de JungleSea, así como una promoción gratuita para patatas fritas típicas de Lampung.