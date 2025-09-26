El turismo del bienestar es una nueva tendencia para la industria del turismo

Yakarta, Viva – La conciencia pública sobre la importancia de la salud mental y física afecta cada vez más la forma en que las personas de vacaciones. Si anteriormente las vacaciones son más sinónimos de relajación o exploración de destino, los turistas ahora están mirando cada vez más viaje Como una inversión para auto -welfare.

Los datos del Ministerio de Turismo de Indonesia apoyan tren Este. Hasta el 56.41% de los expertos predicen recorrido salud y bienestar será la tendencia principal en 2025. Esta cifra indica que unas vacaciones saludables ya no son un mercado especial, sino una opción popular que tiene el potencial de fomentar significativamente las compras turísticas.

Este fenómeno abre grandes oportunidades para que la industria del turismo trabaje en segmentos Turismo de bienestar que está en aumento. En el impulso del Día Mundial de la Salud Mental, Traveloka, una de las grandes plataformas de viajes en el sudeste asiático destaca los cambios en la tendencia turística.

«El viaje ya no se trata solo de explorar destinos, sino también un medio para cuidar la salud física y mental, y fortalecer las conexiones con cosas significativas», dijo Baidi Li, vicepresidente comercial de Traveloka, como se cita de su declaración, viernes 26 de septiembre de 2025.



Templo de Prambanan. Foto : Viva/ Cahyo Edi/ Yogyakarta

Esta plataforma también plantea 10 viajes inspiradores que combinan elementos de salud, estado físico y experiencia cultural. La recomendación se lanzó junto con el programa de promoción de venta de viajes 10.10 que tuvo lugar del 1 al 10 de octubre de 2025.

«A través de la venta de viajes 10.10, Traveloka quiere alentar a más turistas a hacer que el bienestar sea parte de su experiencia de viaje. Al mismo tiempo, también tratamos de agregar valor a la comunidad local y el crecimiento de la industria del turismo», explicó.

La compañía de viajes también presentó una lista de los destinos favoritos de los usuarios en la primera mitad de 2025. La ubicación curada incluyó a Yakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Yogyakarta, Balikpapan, Padang, Batam y Pekanbaru.

Cada destino se combina con diferentes experiencias de bienestar, que van desde el yoga, el ciclismo, el trekking, hasta el culinario saludable.

Algunos ejemplos ofrecidos incluyen: Yoga en Ubud, Bali; Ciclismo en sitios históricos en Yogyakarta; Aventuras deportivas como surf y snorkel en Lombok; Relajación en el lago Toba, que se incluye en la caldera de Geopark Global de la UNESCO; y estadía de bienestar en hoteles premium de Yakarta con instalaciones de spa y centros de fitness.

Otras experiencias también son diversas. Los turistas pueden disfrutar de trekking en el Monte Batur con una vista del amanecer, después de la ruta de carrera en Surabaya, explorando los deportes acuáticos en la isla de Bintan, a viajes culinarios en Padang combinados con el turismo de la naturaleza en Lubuk Nyarai.

En Makassar, los turistas pueden cerrar el día en un paseo tranquilo por la playa mientras disfrutan de la puesta de sol. Además de la promoción de paquetes de viajes, la compañía también coopera con aerolíneas como Garuda Indonesia, Malaysia Airlines y Singapur Airlines en el programa del día de la marca de las aerolíneas.

Para la economía nacional, la tendencia del turismo de bienestar abre un gran potencial. No solo fomenta el nivel de ocupación y consumo hotelero en el spa, los deportes y los sectores culinarios saludables, sino que también reviven la economía local en los destinos turísticos.