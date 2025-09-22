El turismo cultural es una nueva fuente de CUAN en la industria del turismo

Yakarta, Viva – Turístico Indonesia registró una tendencia positiva en medio de la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025. Los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) mostraron que la visita de turistas nacionales en junio de 2025 aumentó un 25,93 por ciento anualmente o llegó a 105,12 millones de viajes.

Esta condición confirma que el turismo nacional sigue siendo la columna vertebral del crecimiento del sector turístico nacional.

El informe de Traveloka titulado «Viajes redefinidos: comprensión y satisfacción de las diferentes necesidades de los viajeros de APAC» también encontró que el 70 por ciento de los turistas indonesios prefieren las vacaciones nacionales debido a los factores de comodidad y asequibilidad.

«Como una plataforma de viajes todo en uno que creció en Indonesia, Traveloka ha sido parte del panorama turístico del país durante más de una década. Ahora, nos hemos desarrollado a otros siete mercados en Asia Pacífico, y nuestro compromiso sigue siendo el mismo: presentar una experiencia de exploración agradable mientras aporta un impacto positivo en la comunidad local y industria turística En términos generales «, dijo Albert, cofundador Traveloka, como se cita de un comunicado de prensa, el lunes 22 de septiembre de 2025.



El esplendor en el Palacio Yogyakarta Hadiningrat.

Albert explicó que el compromiso de Traveloka se realizó a través de la colaboración con socios de transporte, alojamiento, a proveedores de actividades turísticas. El objetivo es expandir el acceso, aumentar la visibilidad y crear impactos comerciales a largo plazo que contribuyan al avance del turismo indonesio.

Ejemplos de experiencias auténticas ofrecidas incluyen paquetes de turismo en Patlaran Heritage BorobudurMagelang. El hotel combina la belleza de la naturaleza y la cultura, completa con actividades como la cena romántica en el Templo Borobudur, el desayuno del amanecer, las actividades de batik y los spas tradicionales.

«La asociación estratégica con Traveloka desde 2017 también ha fomentado el crecimiento con un aumento del 75% desde el comienzo del establecimiento», dijo Christian Eka Cahya, director corporativo de ventas y marketing de Plataran Indonesia.

«Nuestro compromiso es presentar la experiencia de pasar la noche que combina matices locales, paz natural y servicios de alto nivel», agregó.

No solo eso, VW Safari Borobudur también ofrece un recorrido por el área de Borobudur con un clásico automóvil Volkswagen Cabriolet, así como una interacción con los artesanos locales. «VW Safari Borobudur está aquí para invitar a los turistas a sentirse Borobudur de manera diferente; más personal, relajado y lleno de significado», dijo Azis Fajar Mursalin, propietario de Disfrute Your Holiday Jogja.

Continuó, colaborando con Traveloka abrió oportunidades para llegar a más turistas en busca de experiencias auténticas en Borobudur. «Desde que se enfrentamos a Traveloka en 2020, hemos registrado un aumento en órdenes de más del 200% y alto interés en paquetes turísticos como Jeep Merapi Lava Tour, Jogja Tour Package Tour, como el Templo Prambanan, el Templo Borobudur, el Templo Arjuna, Timang Beach y muchos más», dijo.

En Yogyakarta, los turistas también pueden sentir la atmósfera cultural a través del Programa de Experiencia Abdi Dalem en el Palacio Ngayogyakarta Hadiningrat, que ahora se abre al público. Mientras tanto, el Royal Ambarrukmo Hotel ofrece una experiencia de alojarse en el área del patrimonio con actividades como el ritual de té Patehan, la danza tradicional y las clases culturales de Gamelan, a la comida del reino de Rijsttafel.

«A través del ecosistema que construimos con miles de socios, Traveloka se compromete a facilitar y expandir el acceso a los viajes para los turistas mientras tiene un impacto positivo en las comunidades locales. Con varias ofertas atractivas, alentamos el interés en viajar y fortalecer las contribuciones al turismo nacional y economía Local «, concluyó Albert.