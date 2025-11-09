El turismo culinario nocturno en Jogja es inigualable, un lugar hermoso y siempre lleno de gente

VIVA – Explorando turismo indonesioespecialmente de noche en Yogyakarta, es una experiencia difícil de resumir en palabras. Está el tentador aroma de la salsa de chile, el humo del carbón bailando en el aire, el tintineo de un mortero que agita el gudeg y los gritos amistosos de los vendedores angkringan que parecen llamar a cualquiera que pase.

Lea también: Hawker Street: destino culinario que mezcla archipiélago, fusión china, asiática y occidental



Entre las típicas luces amarillas de esta ciudad, no es raro que estómagos antes tranquilos «protesten» de repente para pedir pasar. esa es la atracción culinario Noche de Jogja: un ritual sencillo que resulta cálido y lleno de historias. Aquí es donde la tradición y la creatividad se combinan en un plato de comida que parece normal, pero que siempre consigue satisfacer el corazón y el estómago.

Lea también: ¡Expuesto! Resulta que esa es la verdadera naturaleza de Sabrina Alatas: quiere casarse y tener hijos.



Si no sabe por dónde empezar, simplemente siga los olores y las multitudes. Desde el legendario gudeg, que es deliciosamente dulce, hasta el barato y alegre angkringan al costado de la carretera, todo tiene una razón por la cual siempre está ocupado todas las noches. Muchas guías en línea como jejakpiknik.com que resume los lugares favoritos de los residentes locales y turistas, para que puedas diseñar un recorrido gastronómico nocturno de acuerdo a tu gusto y tiempo.

Lista de alimentos culinarios de Jogja Night que debes probar

Las siguientes son recomendaciones de lugares para cenar en Yogyakarta que suelen estar en la lista de los favoritos de los turistas:

Lea también: No sólo Rendang, estas son 5 delicias culinarias indonesias que el Ministerio de Turismo prioriza para su promoción mundial



1. Gudeg Bromo

Este gudeg húmedo, cálido y delicioso, se ha convertido en una leyenda. El puesto está abierto hasta altas horas de la noche y suele ser un «salvador del estómago» para quienes llegan tarde a casa.

2. Gudeg Mercón

Para aquellos a los que les gusta el picante, esta es una elección obligada. La combinación del sabor dulce y salado del gudeg con salsa picante hace que la experiencia gastronómica sea inolvidable.

3. Angkringan

El símbolo culinario nocturno de Jogja. Sentarse en el suelo, comer arroz para gatos y comida frita, acompañado de café recién hecho y charlas triviales: un ambiente que te hace sentir como en casa durante mucho tiempo.

4. Fideos y fideos con pollo

El sabor de los fideos Jogja es conocido por su sabor simple, las porciones son perfectas y los aderezos tentadores. Adecuado para una cena ligera después de caminar por Malioboro.

5. Noche Soto

Cálido y reconfortante, Jogja soto como Soto Sampah es conocido por su sopa ligera pero con carácter.

6. Estado Klathak Pak Bari

Típico de Bantul y siempre ocupado. Carne de cabra asada en brochetas de hierro, condimentada de forma sencilla pero con un sabor delicioso.