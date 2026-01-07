El tuit de Fufufafa se vuelve viral nuevamente y se considera peor que el asado de Pandji Pragiwaksono a Gibran

Jacarta – Recientemente, el programa Mens Rea en Netflix ha estado en el centro de atención del público. La razón es que el programa de comedia presentado por Pandji Pragiwaksono Contiene muchas críticas duras al gobierno.

Lea también: MÁS POPULAR: ¿Syifa Hadju ya tuvo su despedida de soltera? Jule Confident aparece con una camiseta sin mangas



Uno de ellos fue un comunicado sobre la comparecencia del vicepresidente. Gibran que está en el punto de mira. ¡Vamos, desplázate más!

«¿Alguien elige un líder basándose en su apariencia? Muchos. Ganjar es guapo, Anies es dulce, Prabowo es guapo, ¿o el vicepresidente, Gibran, tiene sueño? Tono equivocado, lo siento. Gibran, ¿tienes sueño?» dijo Pandji Pragiwaksono.

Lea también: Sin pedir puesto, estas son 5 cosas que Tompi discutió cuando conoció al vicepresidente Gibran



Junto a la emoción del show de stand up Comedy, un viejo tweet de la cuenta se volvió viral. Fufufafa. También se descubrió que esta cuenta insultaba la apariencia física de alguien e incluso se consideraba peor que Pandji Pragiwaksono.

Un internauta en

Lea también: Tompi abre la voz sobre reunión con vicepresidente Gibran, insiste en que no busca puesto



«Es una lástima que la casa haya sido quemada hasta quemar la piel», escribió la cuenta Fufufafa, recargada por la cuenta X @linggagumelar, citada el miércoles 7 de enero de 2026.

El antiguo tuit de la cuenta Fufufafa fue luego vinculado nuevamente al comunicado. tompi quien aparentemente no aceptó el sarcasmo de Pandji Pragiwaksono sobre la apariencia física del vicepresidente Gibran.

En una subida a Instagram, el médico estético expresó abiertamente su desacuerdo con Panji Pragiwaksono porque dijo que la cara de Wapes Gibran parecía adormilada. Según Tompi, hay una razón médica por la que el vicepresidente Gibran tiene esa cara.

«Lo que parece «somnoliento» a los ojos, en el mundo médico se conoce como PTOSIS, una condición anatómica que puede ser congénita, funcional o médica, y NO es en absoluto material de BROMA», escribió Tompi.

Los internautas entonces comentaron, insinuando a Tompi, quien anteriormente parecía estar defendiendo al vicepresidente Gibran.

«Tal vez para Fufufafa del Dr. Tompi haya una excepción, aunque su familia se mantiene con los impuestos del pueblo», comentó un internauta.

«Empezando así, estás tranquilo, ¿tu cuerpo está de lado o no? Prueba con el médico que te dijo que lo leyeras», dijo otro.

«Dr. Tompi, Fufufafa, es demasiado tarde, señor», dijo un internauta.