El embajador Richard Grenell, el presidente de la República designado por Trump. Centro Kennedydijo que la organización solicitará una indemnización de un millón de dólares al destacado músico de jazz Chuck Redd después de que Redd cancelara abruptamente el concierto de Nochebuena de este año en protesta por el cambio de nombre del centro a “Centro Memorial para las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy”.

En la carta enviada el 26 de diciembre a Redd, primero reportado por APGrenell escribió: “Su decisión de retirarse en el último momento –explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Centro, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump para salvar este tesoro nacional– es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro”.

“Este es su aviso oficial de que le solicitaremos un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios por este truco político”, escribió Grenell.

en un publicar en X el sábado por la noche Sobre su amenaza legal a Redd, Grenell dijo: «La izquierda está boicoteando las artes porque Trump las apoya. Pero no les permitiremos cancelar espectáculos sin consecuencias. Las artes son para todos, y la izquierda está enojada por eso».

Redd no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Redd había dirigido el concierto anual de jazz de Nochebuena en el Kennedy Center desde 2006. El miércoles, le dijo a la AP que rechazó el evento de este año después de que el nombre de Trump fuera agregado al edificio y al sitio web de la organización. “Cuando vi el cambio de nombre en el sitio web del Kennedy Center y horas más tarde en el edificio, decidí cancelar nuestro concierto”, dijo Redd, según AP.

El 19 de diciembre, los trabajadores agregaron el nombre de Trump al centro, un día después de que la Casa Blanca afirmara que la junta directiva del Centro Kennedy, elegida personalmente por el presidente Trump, votó por unanimidad para cambiar el nombre de la instalación a «Centro Trump Kennedy».

Los expertos legales dicen que el cambio de nombre del centro fue ilegal, porque una ley federal de 1964 estableció su nombre como “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” en honor al presidente asesinado y prohíbe explícitamente a la junta directiva agregar cualquier otro nombre al exterior del edificio. El lunes (22 de diciembre), la representante estadounidense Joyce Beatty (demócrata por Ohio) demandó a Trump y la junta directiva del Kennedy Center busca forzar la eliminación del nombre de Trump de la organización, diciendo que se requiere una ley del Congreso para cambiar su nombre.

El concierto gratuito del 24 de diciembre en el Kennedy Center estaba programado para el martes a las 12 pm en el Millennium Stage del centro. «Únase a nuestro Jazz Jam anual de Nochebuena para una noche de música que lo llenará de alegría navideña», había dicho el centro cultural al promocionar el evento.

Redd, de 67 años, es “muy conocido internacionalmente como intérprete de batería y vibráfono” y aparece en más de 80 grabaciones, según su sitio web. El músico comenzó a grabar y hacer giras a los 21 años cuando se unió al Charlie Byrd Trio. También se convirtió en miembro de Great Guitars (Barney Kessel, Byrd y Herb Ellis) y se desempeñó como artista residente en el Smithsonian Jazz Café en Washington, DC, de 2004 a 2008. Redd también fue miembro de la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra durante 15 años.