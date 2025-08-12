El truco del padre en Serang Cabuli su hijastra durante 2 años a 20 veces

Serang, Viva – Me pregunto qué hay en la mente de los hombres con las iniciales es (36) en el distrito de Waringinkurung, Regencia de Serang, Banten.

Cómo no, tiene el corazón para molestar a su hijastra que todavía tiene 12 años. Hizo una mentira durante dos años como si estuviera amenazada por una misteriosa figura llamada ‘Bos Mafia‘Para llevar a cabo su acción depravada.

«El motivo es follar a la víctima con modús Fingir ser una ‘mafia de jefe’ para engañar y atrapar a las víctimas «, dijo Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Banten Police, la comisionada de policía Herlia Hatarani, martes 12 de agosto de 2025.

El incidente comenzó en febrero de 2023. En ese momento, la víctima se familiarizó con la cifra de ‘Boss Mafia’ a través de la solicitud de citas de Litmach. La figura ficticia del jefe de la mafia sospechoso de IS, inicialmente le pidió a la víctima que enviara un video desnudo. Amenazó con restablecer el teléfono celular si no se siguió la solicitud.

Por miedo, la víctima acordó al perpetrador. Desafortunadamente, el terror no ha terminado. El jefe de la mafia pidió dinero, pero la víctima afirmó que no tenía. Luego, ordenó a la víctima que hiciera un video de relaciones sexuales con ayah Los pasos son.

Al final, la víctima se aventuró a la historia a su padrastro, para obtener ayuda. Pero, en cambio, IS continúa aprovechando el miedo a la víctima argumentando que no tiene dinero para pagar al ‘jefe de la mafia’.

«Cuando la víctima fue nuevamente amenazada, informó nuevamente a IS. Fue entonces cuando el autor dijo: Sí, Hayu por eso, porque cuál es el dinero», dijo.

Después de asegurarse de que la madre biológica de la víctima estaba durmiendo, es la primera en acción en la sala de estar de su casa alquilada. Desde entonces, Aski se repitió con un modo similar de ‘jefe de la mafia’ pidiendo un nuevo video.

«Los perpetradores contactaron a la víctima y dijo que el jefe del chat de la mafia Apih, me dijo al mismo MBI (la llamada de la víctima) hizo otro video», dijo.

Un total de 20 veces se realizó desde febrero de 2023 hasta junio de 2025. Después de desahogar su lujuria, los perpetradores dieron a las víctimas de RP100,000 a RP250,000.

Sin embargo, ha sido arrestado y detenido. Estaba sujeto al Artículo 81 junto con el Artículo 76D y / / / / / / El artículo 82 junto con el Artículo 76E de la Ley de Protección Infantil, con la amenaza de una sentencia de prisión máxima de 15 años.