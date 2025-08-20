El truco de Stallone Double habla de las escenas de lucha en ‘Tulsa King’

Freddie Poole ha sido Sylvester StalloneEl doble de truco durante 13 años. Primero se desempeñó como una segunda unidad doble para la estrella «Rocky» y «Rambo» en la película de 2012 «Bullet to the Head». «Al principio, apenas hablamos el uno al otro, para ser honestos. Era nuevo, ¿verdad? Así que estaba en un terreno de prueba», reflexiona Poole: «Pero ahora, nos rebotamos el uno del otro. Disfruto colaborando con él porque es brillante. El tipo ha hecho todo: escribir, actuar, dirigir, producir. Solo tengo mucho admiración y respeto por él».

El respeto va de dos maneras, ya que Poole ahora sirve como coordinador de acrobacias y directora de segunda unidad en «Rey de Tulsa«: el Taylor Sheridan-Created, Serie Neo-Western, protagonizada por las Grandes Llanuras. Para la segunda temporada consecutiva, Poole está nominado para un Emmy en la excelente categoría de coordinación de acrobacias para la programación de comedia. Él acredita su éxito con el programa a su colaboración con el elenco, el escritor principal Terence Winter y el resto de su tripulación. «Tengo un gran equipo», dice, «un gran coordinador asistente, coordinadores de lucha, dobles de acrobacias y artistas. Esos tipos me dan 100% cada vez que pisan el set».

La temporada 2 de «Tulsa King» vio una expansión del mundo establecida en la temporada 1, llena de nuevas piezas y personajes, casi todos los cuales participan en acción. En particular, la temporada 2 presentó al personaje Bigfoot, interpretado por el experimentado luchador profesional Mike «Cash Flo» Walden. Reflexionando sobre una escena de lucha memorable en el episodio «Tilting at Windmills», Poole señala cómo el director quería que mostrara las capacidades físicas de Bigfoot. La secuencia ciertamente lo hace, ya que Bigfoot pasa la mayoría de ella golpeando ferozmente y arrojando alrededor de sus adversarios. «Hizo toda su propia acción», dijo Poole sobre Cash Flo, «fue genial».

Toda la secuencia fue lo más destacado de la temporada para Poole. Tomó dos días completos de disparar para capturar, un día de unidad principal y un segundo día de unidad, que Poole dirigió. Fue un esfuerzo de colaboración en todo momento, ya que Poole creó por primera vez previsualizaciones de la escena, mapeando el set y la coreografía con el departamento de arte. Después de un explorador tecnológico en el lugar, crearon una segunda previsión para la precisión.

Trabajó en estrecha colaboración con el departamento de accesorios para asegurarse de que todos las armas de todos los personajes (murciélagos, palanca, martillos de trineo y más) serían apropiadas y seguras. También colaboró con el equipo de efectos especiales durante la previsualización para planificar la destrucción que tendría lugar durante la escena.

Un día completo de ensayos tuvo lugar en una etapa de sonido, donde cada actor aprendió su coreografía. «Trajimos a cada miembro del elenco individualmente para trabajar con dobles de acrobacias y el equipo de acrobacias para aprender su porción», dice Poole, «este enfoque mantuvo las cosas en movimiento a un ritmo agradable mientras le daba a cada miembro del reparto enfoque y atención individual. Una vez más, nuestro departamento de decoración establecido se llevó con su apoyo a la presentación del espacio de trabajo en el escenario, por lo que nuestro elenco tendría una idea de cómo sería la geografía, tan opuesta a la conducción de casi una hora de distancia a la ubicación». «». «». «.». «.». «.

Cuando llegaron los días de disparo, todos estaban bien preparados, y Poole trabajó con los Cinematógrafos en el set para garantizar que los ángulos de la cámara fueran efectivos para capturar cada truco. El trabajo continuó después de la envoltura, ya que Poole colaboró con los editores para garantizar que la acción se cortara para parecer perfecta. «Se nos concedió permiso para descargar imágenes mientras estábamos disparando y creamos una edición aproximada en el lugar que tardó unos tres días en completarse», dice Poole, «tener el lugar previo en el lugar como un plan simplificó el proceso, ya que pudimos crear una edición que fue casi disparada».

Poole elogia a todo el elenco por su compromiso de participar en la acción y la voluntad de probar cosas nuevas. Aunque todos tenían un doble en el set, Poole tenía dirección para mostrar la mayor cantidad posible de las caras de los actores. Esto incluye a Stallone, quien, a los 79 años, «todavía intervendrá y hará lo que hace y por lo que él conoce», según Poole.

La temporada 3 de «Tulsa King» se estrena el 21 de septiembre en Paramount+. Poole está de regreso como coordinador de acrobacias y promete: «Será aún más grande y mejor que cualquier cosa que hicimos en las dos temporadas anteriores». Nuevos personajes y miembros del elenco como Robert Patrick, James Russo y Samuel L. Jackson se unen a medida que el mundo del «Rey Tulsa» continúa creciendo. «Estoy emocionado de que todos vean lo que se nos ocurrió», comenta a Poole.