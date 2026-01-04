El triste regreso de Calvin Verdonk, Lille derrotado por Rennes

VIVA – EL LOSC Lille empezó 2026 con resultados decepcionantes. Jugando en casa, Les Dogues cayó por 0-2 ante Rennes en la semana 17 de la Ligue 1 2025/2026 en el Stade Pierre-Mauroy, el domingo por la mañana WIB, 4 de enero de 2026.

Lea también: Dijo El Entrenador De Persija Después De Que John Herdman Se Convirtiera Oficialmente En Entrenador De La Selección Nacional De Indonesia



Esta derrota fue amarga porque Lille en realidad parecía de muy buen humor. Sin embargo, la tarjeta roja que recibió Alexsandro en el minuto 14 hizo que la situación cambiara drásticamente. Jugar con 10 personas desde el inicio del partido hizo que al Lille le resultara difícil seguir el ritmo del juego de Rennes.

Los visitantes sólo marcaron dos goles en la segunda parte. Przemyslaw Frankowski abrió la ventaja del Rennes en el minuto 49, seguido por el gol de Quentin Merlin siete minutos más tarde que aseguró la victoria por 2-0 para los visitantes.

Lea también: Calendario de debut de John Herdman en la selección nacional de Indonesia



En este partido, el defensor Equipo Nacional Indonesia Calvin Verdonk Finalmente volvió a jugar después de estar ausente durante aproximadamente un mes debido a una lesión. El técnico del Lille, Bruno Genesio, confió en Verdonk para aparecer desde el principio y jugó 74 minutos antes de ser sustituido por Tiago Santos.

Verdonk, que ocupó el lado izquierdo de la defensa del Lille, pareció bastante activo. Hizo un barrido importante con un cabezazo para bloquear el tiro libre de Quentin Merlin en el minuto 17. El jugador de 28 años también probó suerte con un disparo lejano al inicio de la segunda parte, aunque no dio resultado.

Lea también: John Herdman: La selección de Indonesia es como Canadá



Según los registros de FotMob, Calvin Verdonk recibió una calificación de 6,2. Mientras estuvo en el campo, registró 49 toques con una precisión de pase del 80 por ciento. Defensivamente, Verdonk registró dos tacleadas, cuatro despejes y cuatro barridos de cabeza, con un récord de 100 por ciento de victorias en duelos tanto por tierra como por aire.

Este resultado significa que el Lille está atrapado en el cuarto lugar de la clasificación de la Ligue 1 con una colección de 32 puntos. Mientras tanto, Rennes subió a la sexta posición y está a sólo dos puntos del Lille.

A continuación, Lille afrontará un calendario complicado. Está previsto que se enfrenten al Lyon en la Copa de Francia, antes de desafiar al Paris Saint-Germain en la Semana 18 de la Ligue 1.