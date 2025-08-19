El triste anuncio del mundo del bádminton Viktor Axelsen

VIVA – Rey del bádminton mundial, Viktor Axelsen Estar triste. El hogar con Natalia debe terminar con el divorcio.

Esto fue anunciado directamente por jugador de bádminton Origen danés el martes por la noche Wib, 19 de agosto de 2025.

En su anuncio, el ex jugador de bádminton número uno dijo que la vida no siempre iba según el plan. También pidió a los fanáticos que apreciaran la privacidad.

«La vida no siempre va según el plan. Natalia y yo hemos decidido separar bien», escribió Axelsen.

Además, a pesar del divorcio, el medallista de oro olímpico estuvo de acuerdo con su ex esposa para cuidar a sus hijos juntos.

«Nuestro enfoque principal está en nuestras dos hijas extraordinarias y se convierte en los mejores padres para ellos durante este momento difícil», dijo.

«Pedimos que todos respeten nuestra privacidad y no acepten más comentarios», agregó Axelsen.

La situación de Axelsen ahora no está bien. No solo en los problemas del hogar, sino que la condición está en la recuperación de lesiones. Esta situación hace que también tenga que estar ausente de Campeonato Mundial 2025.

Axelsen, enemigo individual masculino indonesio, Axelsen es el ganador olímpico de dos Golden, también logró convertirse en dos veces como campeón mundial. Se convirtió en campeón mundial en las ediciones 2017 y 2022.