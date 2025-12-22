El Tribunal Supremo rechaza la casación y Lisa Rachmat sigue condenada a 14 años de prisión

Jacarta – Corte Suprema (MA) rechazar casación abogado convicto Ronald Tanner, Lisa Rachmat. De esa manera entonces veredicto Lisa fue sentenciada a 14 años de prisión según la decisión del tribunal de apelaciones.

Lea también: Cientos de personas del Foro de las Naciones Unidas para la Infancia visitan la Corte Suprema, solicitando que el caso Inkracht sea ejecutado inmediatamente



«Rechace la apelación de la PU (fiscal) y del acusado», se lee en un extracto del fallo en el caso número 12346 K/PID.SUS/2025, como se informó en la página de información del caso del Tribunal Supremo de Indonesia desde Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025.

El caso de casación fue juzgado por el juez supremo Jupriyadi, como presidente del panel, junto con dos jueces miembros, Sinintha Yuliansih Sibarani y Suradi. El caso fue decidido el viernes 19 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de deliberación.

Lea también: ¡Oficialmente encarcelado! La madre de Ronald Tannur fue ejecutada, Zarof Ricar solo tuvo que esperar su turno



Mediante esta decisión, la Corte Suprema no modificó el veredicto judicial del nivel anterior. De esta manera, Lisa Rachmat sigue siendo castigada con el delito impuesto por el Tribunal Superior de DKI Yakarta.

Se sabe que el panel de jueces de apelación aumentó la sentencia de Lisa Rachmat a 14 años de prisión. El abogado Ronald Tannur, condenado en el caso del asesinato de su novia, también fue condenado a una multa de 750 millones de IDR, equivalente a seis meses de prisión.

Lea también: El Tribunal Supremo aumenta la sentencia de Agus Buntung a 12 años de prisión



El veredicto de apelación es más grave que la decisión del tribunal de primera instancia. Anteriormente, el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta condenó a Lisa a 11 años de prisión y una multa de 750 millones de IDR, subsidiariamente a seis meses de prisión.

Lisa Rachmat fue declarada culpable en el caso de conspiración malvada consistente en dar sobornos para condicionar el caso Ronald Tannur ante el Tribunal de Distrito de Surabaya y el Tribunal Supremo.

El soborno fue dado para condicionar el caso de Ronald Tannur de modo que el panel de jueces del tribunal de primera instancia dictara una decisión absolutoria y el panel de jueces del nivel de casación confirmara la decisión absolutoria.

Lisa violó el artículo 6 párrafo (1) letra a en conjunto con el artículo 18 y el artículo 15 de la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada y complementada en la Ley Número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal. (Hormiga)